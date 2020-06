Tebas pide no subir impuestos y mantener la reforma laboral: "No hay mejor renta vital que un puesto de trabajo"

Polémico, directo y reivindicativo. Un Javier Tebas en estado puro intervino este viernes en la Cumbre Empresarial organizada por la CEOE, como representante de la industria cultural española. El presidente de LaLiga disparó contra el Gobierno y contra quienes quieren cambiar la legislación empresarial actual: pidió que no se subieran impuestos, que no se tocara la reforma laboral y que se armonizara la legislación fiscal entre autonomías.

"Somos un sector de 42 clubes y empresas donde hay propietarios que arriesgan su patrimonio para crear riqueza. Suponemos el 1,4% del PIB y generamos 180.000 puestos de trabajo directos e indirectos y generamos anualmente 1.360 millones de euros de saldo neto. Además gran parte de estos recursos entran al Estado español a través de nuestros jugadores que pagan el tipo máximo del IRPF", ha indicado.

El presidente de LaLiga -miembro de la CEOE desde hace algunos meses- ha dicho que como cualquier sector económico en España han sido afectados duramente por el Covid. "Como todos hemos sido afectados por crisis de liquidez y tesorería por el cierre de prácticamente tres meses. Es un factor muy importante a la hora de la toma de decisiones porque mientras mejor vaya la economía general, mejor irá el fútbol".

Es por ello que comenzó su intervención poniendo en el punto de mira los créditos ICO. "Entregar créditos ICO está muy bien, pero ese dinero se tendrá que devolver y si no tomamos las medidas adecuadas en esta reconstrucción, no vamos a tener la capacidad de devolver lo que se nos ha prestado"

En este sentido, agregó que hay que intentar hacer los mínimos cambios posibles. "La máxima empresarial es que lo que funciona no hay que cambiarlo o retocarlo lo mínimo. Si la reforma laboral ha creado empleo, por qué tenemos que cambiarla". "No hay mejor renta vital que un puesto de trabajo", ha dicho en referencia al recién aprobado Ingreso Mínimo Vital.

Aporte del fútbol

En el caso del fútbol también ha pedido que se mantenga la actual legislación. "El actual anteproyecto modifica aspectos que podrían hacer mucho daño al funcionamiento del negocio del fútbol profesional. Si ha funcionado la ley del deporte y el decreto de reparto de los derechos audiovisuales de 2015, pues no hay que cambiar lo que funciona".

Recordó que este marco legal ha permitido a los clubes de fútbol pasar de ser acreedores a la Agencia Tributaria con 700 millones de euros en deudas a aportar entre 1.400 a 1.500 millones de euros en los últimos siete años.

"Debemos tener seguridad jurídica y no puede haber una legislación cambiante cada vez que llega un nuevo Gobierno, tanto en el ámbito fiscal como en el ámbito administrativo que produce que se retraiga la inversión".

'Dumping' económico

También ha cargado contra la diferencia de impuestos en España. "Tenemos muchas legislaciones autonómicas y poca armonización y eso esta generando mucha inseguridad jurídica en el ámbito del fútbol. Afecta mucho a la competitividad los diferentes tramos autonómicos del IRPF o las diferentes interpretaciones que se hacen en las diferentes comunidades autónomas que se hace de la renta regular. Esto nos genera un dumping económico dentro de nuestras fronteras".

Finalmente, ha pedido que no se suban los impuestos. "No es momento de subir impuestos. Si las empresas vamos a necesitar liquidez para devolver los préstamos que nos han dado y para poner en marcha las empresas paradas, hablar de subir impuestos -directos, indirectos o nuevos- no va a fomentar ni ayudar a reconstruir nuestro país. Todo lo contrario, va a retrasarlo".

"Si suben los impuestos, nos están piedras para que nos ahoguemos y acabemos todos muertos. No moriremos todos , pero la gran mayoría del sector empresarial de este país moriría. En el ámbito del fútbol somos impositivamente el peor país de la UE en tratamiento a nuestros futbolistas lo que están provocando la huida de nuestro talento. Si nuestros talentos se van a otros países nuestros derechos audiovisuales bajarán y si bajan nuestros valores bajaron los ingresos y se perderán puestos de trabajo. Cuidemos los puestos de trabajo", ha concluido.