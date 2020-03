IAG recortará el 75% de su oferta, suspenderá contratos y mantiene a Gallego en Iberia

El holding IAG ha cambiado radicalmente sus planes por el impacto del coronavirus que solo, entre mayo y abril, les obliga a reducir la capacidad en al menos un 75%. Todo ello ha llevado al grupo a tomar decisiones como la suspensión temporal de empleos y mantener a Luis Gallego al frente de Iberia, presidencia que debía dejar a finales de marzo para ponerse a los mandos del grupo en lugar de Willie Walsh.

“A la luz de las excepcionales circunstancias que enfrenta la industria de la aviación debido al Covid-19, y en particular a la evolución de la situación en España, se ha decidido que Luis Gallego continúe en su puesto como consejero delegado de Iberia durante los próximos meses para liderar la respuesta en España”. Así lo anuncia IAG en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A su vez, Willie Walsh seguirá en su posición como consejero delegado de IAG y Javier Sánchez Prieto permanecerá en el cargo de consejero delegado de Vueling. De esta forma, también se entiende que Marco Sansavini permanezca como director comercial de Iberia y no asuma todavía el puesto de presidente y consejero delegado de Vueling.

El grupo reconoce que espera que la capacidad, en términos de asientos-kilómetros disponibles, en el primer trimestre de 2020 se reduzca en alrededor de un 7,5% en comparación con el año pasado. Para abril y mayo, el grupo planea reducir la capacidad en al menos un 75% en comparación con el mismo período de 2019.

Los mercados no se han tomado bien la decisión y los títulos de AIG cotizaban en mínimos intradía con caídas de hasta el 24%. De hecho, ha estado a punto de perder los 3 euros por acción por primera vez desde abril de 2013.

Despidos temporales

Por otro lado, IAG está implementando medidas para reducir los gastos operativos y mejorar el flujo de caja. Entre ellas, destaca la suspensión de contratos de trabajo, tal y como avisaron los sindicatos a este medio el pasado viernes.

Asimismo, el holding que agrupa a Iberia y Vueling, también dejarán en tierra aviones excedentes, reducirá inversiones, recortará gastos no esenciales de TI así como costes que no estén relacionados con el programa de ciberseguridad. También congelará el reclutamiento y el gasto discrecional, implementará opciones de vacaciones voluntarias no pagadas y reducirá las horas de trabajo.

A pesar de ello, el grupo asegura que “tiene una posición sólida de liquidez con una caja, activos líquidos equivalentes y depósitos remunerados de 7.350 millones de euros al 12 de marzo de 2020. Además, las líneas de crédito generales y comprometidas garantizadas por aeronaves ascienden a 1.900 millones de euros, lo que resulta en una liquidez total de 9.300 millones de euros”.

Por otro lado, dada la continua incertidumbre en relación al potencial impacto y la duración del Covid-19, "todavía no es posible proporcionar una indicación precisa sobre las perspectivas de beneficio para el año 2020", señala. Aviso que ya realizó durante la presentación de resultados.

Restricciones de países

Estas decisiones se toman tras las advertencias gubernamentales y restricciones a los viajes asociadas al mismo, que “están teniendo un significativo y cada vez más negativo impacto en la demanda de tráfico aéreo global en casi todas las rutas operadas por las aerolíneas de IAG”, afirman.

Hasta la fecha, IAG ha suspendido sus vuelos a China, reducido capacidad en las rutas a Asia, cancelado todas sus operaciones hacia, desde y dentro de Italia, además de efectuar varios ajustes en nuestra red.

El anuncio de Estados Unidos que restringe la entrada de ciudadanos extranjeros que hayan estado en países del área Schengen, el Reino Unido e Irlanda, ha aumentado la incertidumbre en las rutas del Atlántico Norte. De hecho su negocio en la zona corre peligro.

A su vez, muchos otros países han prohibido o están restringiendo los viajes a esos destinos incluyendo Argentina, Chile, India y Perú. España también ha sido objeto de advertencias de viajes, por ejemplo, por parte de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth (FCO) del Reino Unido.

“En el contexto del COVID-19, Willie, Luis y el consejo de administración de IAG han decidido que la estabilidad directiva en todo el grupo debe ser una prioridad en el corto plazo. Estamos agradecidos de que Willie haya aceptado retrasar su retiro por un corto período en este tiempo desafiante”, afirmó Antonio Vázquez, presidente de IAG.