La inflación en Estados Unidos repunta al 3,7% en septiembre impulsada por la subida del precio de los combustibles

El encarecimiento de los combustibles viene motivado por el bloqueo del estrecho de Ormuz a causa de la guerra en Irán.

El incremento en el coste de los carburantes sigue siendo el principal impulsor de la subida de precios.

El dato de IPC es tres décimas más alto que el registrado en el mes de agosto.

La inflación en Estados Unidos repuntó hasta el 3,7% en septiembre en su tasa anual.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos subió en septiembre un 3,7% en términos anuales. El dato es tres décimas más alto que el que registró la inflación el mes anterior, en agosto.

El repunte de los precios al consumo sigue impulsado por el incremento del coste de los carburantes. Los combustibles continúan encareciéndose motivados por el bloqueo del estrecho de Ormuz derivado de la guerra en Irán.

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