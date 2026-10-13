El FMI sitúa a España a la cabeza de las grandes economías del euro, pero con una inflación disparada al 3,7%

La tasa de desempleo estimada por el FMI se mantendrá en el 9,8% tanto en 2026 como en 2027, reduciéndose respecto a 2025.

La inflación media en España se elevará hasta el 3,7% este año, siete décimas más de lo previsto anteriormente, antes de moderarse al 2,7% en 2027.

El avance económico proyectado para España superará con creces la media de la zona euro (1,1%) y los datos de Alemania, Francia e Italia.

El FMI eleva al 2,5% su previsión de crecimiento del PIB de España para 2026, situándola como la gran economía más dinámica de la eurozona.

La economía española seguirá creciendo en 2026 y 2027 más que las principales economías de la zona euro, según las previsiones del FMI.

Así lo reflejan las nuevas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que apuntan a un avance del PIB del 2,5% este año y del 1,8% el próximo.

Por su parte, la inflación se situará en el 3,7% y el 2,7%, respectivamente.

En su informe 'Perspectiva Económica Mundial', el organismo presidido por Kristalina Georgieva ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento para España en 2026, hasta el 2,5%, frente al 2,6% registrado en 2025. Sin embargo, ha dejado intacta su estimación para 2027, que continúa en el 1,8%.

Esta revisión al alza acerca las previsiones del FMI a las del Gobierno español. El Ejecutivo situó a finales de junio su estimación de crecimiento para 2026 en el 2,6%.

No obstante, las diferencias se mantienen de cara a 2027, ya que el organismo internacional prevé un avance del 1,8%, frente al 2,2% que espera el Gobierno.

En cualquier caso, el FMI vuelve a señalar a España como la gran economía europea más dinámica, con un ritmo de expansión más del doble en 2026 que el 1,1% proyectado para la eurozona, que el próximo año crecerá un 1,2%.

En comparación con las proyecciones anteriores, los Veintiuno han visto mejorada en dos décimas la previsión de este año y confirmada la de 2027.

De este modo, el PIB de España seguirá creciendo sustancialmente más que el resto de las grandes economías del euro, dado que el FMI anticipa una expansión de Alemania del 1,3% en 2026 y el 1,1% en 2027; del 0,4% y el 0,7%, respectivamente, en Francia; así como del 0,8% este año y del 0,6% el siguiente en el caso de Italia.

En cuanto a los precios, el FMI prevé que la tasa de inflación en España promediará en 2026 un 3,7%, lo que supone siete décimas más que en su informe de perspectivas de la pasada primavera y superando el 3,1% estimado para el conjunto de la eurozona, aunque para el siguiente año confía en que la tasa modere su subida en España al 2,7%, frente al 2,8% en promedio de la eurozona.

Asimismo, las nuevas proyecciones de la institución con sede en Washington mantienen la tasa de paro estimada para España en el 9,8% este año y el próximo, por debajo del 10,5% correspondiente a 2025, aunque por encima del promedio del 6,3% previsto para cada uno de los dos ejercicios para la zona euro.