Los precios se disparan casi un 5% en septiembre y tocan su nivel más alto desde principios de 2023

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, también aumenta dos décimas hasta el 3,1%.

Pese a las rebajas fiscales en combustibles, la inflación interanual lleva siete meses por encima del 3%.

El encarecimiento de los carburantes, influido por la guerra en Irán, es la principal causa del aumento de precios.

La inflación se dispara un 4,9% en septiembre, alcanzando su nivel más alto desde febrero de 2023.

Los precios han vuelto a subir en septiembre. Y ya tocan máximos de principios de hace tres años. Según el dato avanzado del Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se ha disparado durante el presente mes un 4,9%.

No se veía un dato de inflación tan elevado desde febrero de 2023. Se trata del séptimo mes consecutivo con una inflación interanual superior al 3%. Y el segundo con aumentos de precios por encima del 4%. después de que en agosto crecieran un 4,3%.

Según el Ministerio de Economía, la causa principal es el encarecimiento de los carburantes, "consecuencia de que el shock energético derivado de la guerra en Irán continúa". Con todo, desde el INE matizan que también hay un impacto de los paquetes turísticos, cuyos precios han bajado durante este septiembre que en el de 2025.

Además, según indican desde el departamento de Cuerpo, "hay un efecto base, porque los carburantes bajaron en septiembre de 2025".

Todo ello pese al paquete de rebajas fiscales (también en combustibles), que el Ejecutivo tiene activado desde abril y que ha ido retirando progresivamente.

De hecho, desde Economía indican que "desde marzo hasta agosto (último dato completo publicado por el INE), los precios de los alimentos han bajado un 0,6%" por el efecto de sus medidas.

El paquete caduca esta semana. Pero desde el Ejecutivo insisten en que se va a aprobar nuevas medidas en el Consejo de Ministros de este martes.

Más allá del tope al gas, aún no se ha desvelado su contenido.

Por otro lado, pese a no incluir los precios de la energía ni los de los alimentos, la inflación subyacente también sube. Lo hace, concretamente, dos décimas, hasta el 3,1%.