El PP ve insuficientes las nuevas ayudas por Irán y le parece "gravísimo" que el decreto de vivienda siga sin cerrarse

El PP denuncia la falta de soluciones específicas para las familias, la ausencia de rebajas fiscales y acusa al Gobierno de improvisación en la gestión de la vivienda.

Entre las medidas anunciadas se recupera el descuento de 20 céntimos por litro de carburante en octubre y se limita la subida de la tarifa regulada de gas al 15%.

El partido critica que los decretos de vivienda han sido aprobados sin tener los textos definitivos cerrados, calificando la situación de "gravísima".

El PP considera insuficientes las nuevas ayudas del Gobierno para paliar el impacto de la subida de energía y carburantes en los ciudadanos.

El Partido Popular (PP) ha calificado de insuficientes las medidas aprobadas este martes por el Gobierno para paliar el impacto de la subida de la energía y de los carburantes en los bolsillos de los españoles.

Del mismo modo, sus principales representantes económicos han indicado que es "gravísimo" que el Consejo de Ministros haya aprobado dos decretos de vivienda sin tener los textos definitivos cerrados, según ha reconocido la propia ministra del ramo, Isabel Rodríguez.

En un encuentro con periodistas para hacer balance de la ejecución de los fondos europeos Next Generation, el vicesecretario de Economía del PP, Alberto Nadal, ha indicado que este nuevo decreto es "mucho menos ambicioso" que el que teníamos en marzo.

En octubre se recuperará el descuento de 20 céntimos por litro tanto para diésel como para gasolina. La rebaja disminuirá progresivamente en noviembre y diciembre, a 13 céntimos y seis céntimos respectivamente, de acuerdo con el nuevo esquema aprobado por el Ejecutivo.

El Ejecutivo también limitará la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural al 15% en octubre, frente al incremento superior al 45% que habría correspondido aplicar en la revisión trimestral del próximo 1 de octubre.

Por otro lado, el precio máximo de la bombona quedará fijado en 19,55 euros hasta junio de 2027, frente a los 18,84 euros actuales, según adelanta El País.

A juicio de Nadal fue un error retirar las ayudas en junio cuando la situación geoestratégica seguía sin resolverse y es un error volver a minusvalorar este impacto con medidas que siguen quedándose cortas.

"Estas ayudas descafeinadas siguen sin hacer caso a ninguna de las deducciones fiscales que ha propuesto el PP, ni a la deducción a la imposición indirecta a los productos básicos", ha agregado.

El vicesecretario de Economía del PP ha recordado que este mismo martes se conoció la subida del IPC en España que ya roza el 5%, mientras que en Europa apenas supera el 3%. Recordó además que con Pedro Sánchez los precios de los alimentos han subido un 40%.

Ha indicado que el shock energético es igual para todos, pero que en España está afectando más. Y por ello ha recordado que el Gobierno no ha utilizado todas las autorizaciones de Europa para aplicar rebajas a sectores como el transporte agrícola y pesquero.

Nadal sigue sorprendido porque estas ayudas siguen sin aportar soluciones específicas para las familias españolas y que todavía está pendiente la deflactación del IRPF que vienen pidiendo desde hace meses. Una medida que "devolvería dinero al bolsillo de los españoles", según ha indicado.

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo ha criticado las lagunas que siguen quedando en los dos decretos de vivienda aprobados este martes en el Consejo de Ministros.

El primer bloque se centra en los desahucios. El Gobierno amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la vigencia del denominado escudo social para reforzar la protección de las personas vulnerables frente a los desalojos.

Por otro lado, los contratos de vivienda habitual vigentes podrán acogerse a ella si su periodo obligatorio o la prórroga del mismo terminan antes del 31 de diciembre de 2028.

El segundo bloque del decreto busca frenar las compras especulativas de vivienda y actuar sobre algunas de las vías hacia las que, según el Gobierno, se está desplazando el alquiler residencial.

Entre ellas se encuentra el alquiler temporal. El Ejecutivo busca marcar una frontera más clara entre estos contratos y los de vivienda habitual.

Juan Bravo ha criticado que hasta estos momentos siga sin existir un texto definitivo cerrado y ha acusado al Gobierno de improvisación.

"Lo que no han sido capaces de hacer en ocho años lo quieren arreglar en cuatro días. La propia ministra no ha sabido explicar los conceptos. Ni siquiera ha sabido decir qué considera un fondo buitre, la base de sus decretos".

Respecto del sentido del voto en el Congreso el viernes, el PP ha indicado que mientras no conozcan el texto definitivo -que al cierre de este artículo no les había llegado- no podrán decir cómo se pronunciarán.

Presupuestos Generales del Estado

Finalmente, en relación a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el PP se han mostrado sorprendidos de que se hayan utilizado estos dos decretos de vivienda para justificar la no presentación de cuentas públicas.

"Entonces deberíamos esperar que los presenten la próxima semana, aunque ya irían con siete días de retraso respecto del plazo oficial de presentación de las cuentas públicas", ha concluido Bravo.