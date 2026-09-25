El INE confirma que el PIB español creció un 0,7% entre abril y junio por el aumento del consumo de los hogares

En tasa interanual, el PIB creció un 2,6% y el consumo de los hogares un 3,5% entre abril y junio.

A pesar del alza de precios y la inflación, la mejora del mercado laboral y el aumento de hogares sostienen el gasto privado.

El aumento del consumo de los hogares, que subió un 1,2%, fue clave para este crecimiento económico.

El PIB español creció un 0,7% intertrimestral entre abril y junio, según confirma el INE.

La guerra de Irán está disparando los precios pero, al menos durante el segundo trimestre del año, no ha dañado la macroeconomía. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha informado de que el producto interior bruto (PIB) creció un 0,7% intertrimestral entre abril y junio.

El departamento confirma así el dato que avanzó en julio. Que implica, además, que la economía mantuvo la misma velocidad de crecimiento que en el mismo periodo del año pasado.

Se trata de una evolución que ha sido posible gracias a la evolución del consumo de los hogares españoles. Aumentó respecto al primer trimestre un 1,2%.

En cualquier caso, se trata de una nota común en los últimos años de crecimiento de PIB. El gasto privado de las familias españolas es la principal razón por la que prosperan los datos macroeconómicos.

Todo ello pese a que el aumento de la inflación y la baja evolución de los salarios socave el poder adquisitivo de los hogares.

Sin embargo, aquí la clave, según indican desde el Ministerio de Economía, tiene que ver la mejora del mercado laboral y el aumento del número de hogares.

De hecho, en tasa interanual, el crecimiento del PIB es del 2,6% entre abril y junio. Todo gracias a un consumo de los hogares que se va al 3,5%.

Desde Economía indican, además, que en lo que va de año (carry over) el PIB acumula un crecimiento del 2,2%. El equipo de Carlos Cuerpo explica que esto favorece que se cumpla la previsión de que la economía aumente un 2,6% a cierre de 2026.