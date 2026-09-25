Adif y Renfe sufren un ataque 'sofisticado' con una IA que ha robado información y habría accedido a algunos proveedores

El incidente ha sido comunicado al Centro Criptológico Nacional y se estima que el volumen de información sustraída ronda los 500 gigas.

Renfe señala que los datos comprometidos serían principalmente nombres y correos electrónicos, sin evidencias de acceso a información bancaria o especialmente sensible.

El ataque podría haber permitido el acceso a plataformas de algunos proveedores y ha provocado la caída de la web de Adif.

Adif y Renfe han sufrido un ciberataque sofisticado mediante inteligencia artificial que logró robar información de sus sistemas.

Nuevo ciberataque a empresas públicas. Adif y Renfe confirman que han sufrido un asalto digital "muy sofisticado" a través de una inteligencia artificial (IA) que ha robado información de sus sistemas.

De hecho, según indican fuentes del gestor de infraestructuras, existe la posibilidad de que, a través del ciberataque, la IA haya accedido a las plataformas de algunos de sus proveedores.

Como consecuencia de este asalto, la página web de Adif no funciona (al menos a cierre de esta información).

En el caso de Renfe, cuya web sí está activa, explican que el incidente de ciberseguridad sufrido tiene origen, según los indicios técnicos disponibles, en servidores de Adif previamente comprometidos que mantenían interconexión con sistemas de la compañía.

Renfe asegura que se activaron los protocolos de respuesta de forma inmediata.

La investigación apunta a que los atacantes pudieron acceder a información limitada de usuarios, consistente principalmente en nombres y direcciones de correo electrónico. En estos momentos, el análisis continúa en curso.

Por el momento, y con la información disponible actualmente, no se han identificado evidencias concluyentes de que dicha información haya sido divulgada públicamente, según el operador ferroviario.

Asimismo, Renfe señala que "no existen evidencias de acceso a datos bancarios, financieros, medios de pago, DNI u otra información especialmente sensible".

Señales

Adif detectó las primeras señales del ciberataque durante el pasado fin de semana. Las fuentes consultadas indican que hay constancia de que se han extraído datos de los sistemas de Adif. Pero no de que la información se haya publicado en la dark web.

Renfe también confirma que lleva varias semanas de intentos continuados de ataque contra sus sistemas, que habían sido detectados y bloqueados con éxito gracias a los mecanismos de protección.

El ciberataque ya se ha comunicado al Centro Criptológico Nacional (CCN). Y en próximas fechas se notificará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Por ahora, no está confirmado cuál es el volumen exacto de información sustraída, aunque varias fuentes calculan que estaría en torno a 500 gigas.

Varias voces apuntan a que Renfe también habría sido objeto de un asalto cibernético. Pero, por ahora, ni el operador ferroviario ni el Ministerio de Transportes lo confirman.