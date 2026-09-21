La inversión extranjera bruta crece un 31% hasta los 12.446 millones aunque es el segundo dato más bajo desde 2021

A pesar del buen dato semestral, las perspectivas para el resto del año son menos optimistas debido a la ausencia de grandes operaciones y el contexto internacional adverso.

El incremento se vio impulsado por la compra de Orange del 50% restante de MasOrange, una operación valorada en 4.250 millones de euros.

Estados Unidos se consolida como principal inversor, representando el 23% de la inversión total y con un crecimiento del 84% respecto a 2025.

La inversión extranjera directa (IED) bruta en España creció un 31,2% en el primer semestre de 2026, alcanzando los 12.446 millones de euros.

La inversión extranjera directa (IED) bruta alcanzó los 12.446 millones de euros en el primer semestre de 2026, un 31,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

Sin contar el año 2025 estamos ante el dato más bajo para el período desde 2021, en plena salida de la pandemia.

Estados Unidos se mantiene como el principal inversor, concentrando el 23% del total.

La inversión bruta procedente de EEUU crece un 84% respecto al mismo periodo de 2025.

Esta cifra se ha visto impulsada por la compra de Orange del 50% que no controlaba de MasOrange. Una operación valorada en 4.250 millones de euros y que se cerró formalmente en el mes de junio.

En el sector se esperaba un crecimiento para este semestre dada la baja base comparativa del igual periodo del año pasado. Los 9.348 millones registrados entre enero y junio de 2025 se convirtieron en el más bajo desde 2021.

No obstante, las perspectivas para la segunda parte del año son menos alentadoras. En 2025 se registraron 21.000 millones entre julio y diciembre, por lo que es difícil igualar esta cifra si consideramos el complejo contexto internacional.

Inversión directa

Del mismo modo, los analistas creen que de no mediar una gran operación como la de MasOrange -que no se espera- es casi imposible alcanzar estos números.

De esta manera muchos apuestan, pese a los aparentemente buenos datos del primer semestre, que al final del año se terminen registrando cifras positivas en comparación con todo 2025.

La inversión extranjera directa (IED) cerró en España en los 30.764 millones en 2025, según las cifras del Ministerio de Economía. Una caída del 21,8% frente a los 39.351 millones del año anterior.

Si se analiza la serie histórica, vemos que 2025 registró el peor dato en cuatro años y sólo superior al de 2021, saliendo de la crisis generada por la pandemia de covid cuando se llegó a los 29.216 millones.

En tanto, en el primer trimestre la inversión bruta llegó a los 6.567 millones, una mejora del 22,6% respecto de los 5.357 millones registrados entre enero y marzo de 2025.

A favor de este dato jugó la baja base comparativa de 2025 -con el peor dato para el trimestre en cinco años- y la mencionada compra de Apollo del 55% del Atlético de Madrid.

Sin embargo, la inversión extranjera neta cayó un 16% en el primer trimestre hasta los 2.728 millones de euros, la cifra más baja en cinco años.

Esto supone que en este periodo se produjeron desinversiones por un valor de 3.839 millones, confirmando una tendencia peligrosa: las salidas de capital o ventas de activos superan las compras de empresas por parte de corporaciones extranjeras en España.