El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, conversa con su antecesora y actual jefa del BEI, Nadia Calviño, durante una reunión en Bruselas Unión Europea

La AIReF europea reprocha a Sánchez superar el techo de gasto pactado con la UE pese al fuerte crecimiento

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Las claves Generado con IA El Consejo Fiscal Europeo reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez por superar el techo de gasto pactado con la UE, pese al fuerte crecimiento económico. Bruselas cuestiona que España activara la cláusula de escape para Defensa en el último momento, con un aumento de gasto militar mínimo, para evitar un expediente sancionador. España es el único gran país de la eurozona donde el crecimiento del gasto neto supera al recomendado, a pesar de un PIB nominal superior al previsto. El informe critica la creciente permisividad y arbitrariedad de la Comisión Europea al no sancionar a España, aplicando las nuevas reglas fiscales de manera cada vez más laxa.

El Consejo Fiscal Europeo -el órgano independiente que supervisa las cuentas públicas en Bruselas, al igual que la AIReF en España- reprocha al Gobierno de Pedro Sánchez haber superado el techo de gasto pactado con la UE pese al fuerte crecimiento, una política fiscal expansiva que contribuye a recalentar la economía.

En un informe publicado este lunes, la AIReF europea cuestiona además que el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, recurriera a última hora a la cláusula de escape para Defensa -que permite excluir del cómputo el aumento del gasto militar- con el único objetivo de esquivar un expediente sancionador de Bruselas por deuda excesiva, pese al mínimo incremento de esta partida.

"La activación por parte de España de la cláusula nacional de escape evitó formalmente un posible procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda, pero el aumento previsto del gasto en Defensa es muy limitado y el crecimiento del gasto no militar sigue siendo procíclico, lo que plantea dudas sobre si esta flexibilidad está realmente justificada", señala el estudio.

En este sentido, los expertos de Bruselas critican a la Comisión de Ursula von der Leyen por dar por bueno el comportamiento del Gobierno de Sánchez y aplicar las nuevas reglas de disciplina fiscal de forma cada vez más permisiva y arbitraria, evitando lanzar expedientes sancionadores incluso cuando tendría margen para hacerlo.

El informe destaca que Cuerpo esperó hasta el 13 de abril de 2026 para solicitar la activación de la cláusula de escape para Defensa, "apenas dos semanas antes" de enviar a Bruselas su Informe Anual de Progreso sobre la senda de ajuste presupuestario pactada con la UE.

"La gran mayoría de los Estados miembros interesados había solicitado activar esta cláusula un año antes, poco después de la invitación de la Comisión en marzo de 2025", apunta el Consejo Fiscal Europeo.

"El momento elegido por España para presentar su solicitud llama la atención, dado que su ratio de deuda se encuentra significativamente por encima del valor de referencia del 60% del PIB".

"Por ello, una desviación anual de la senda de gasto neto del 0,4% del PIB en 2025 (unida a una desviación anual prevista del 0,6% del PIB en 2026) habría desencadenado normalmente el examen de un posible procedimiento de déficit excesivo basado en la deuda", destacan los expertos. El margen de tolerancia para las desviaciones anuales establecido en la normativa europea es del 0,3% del PIB.

La solicitud de Cuerpo de activar la cláusula de escape para Defensa resultó por tanto "decisiva" para esquivar el expediente sancionador de Bruselas, pero la AIReF europea resalta que "el aumento previsto del gasto español en Defensa entre 2024 y 2025 fue mínimo, de apenas un 0,1% del PIB".

"Por tanto, la desviación anual del 0,4% del PIB respecto a la senda de gasto recomendada en 2025 se debe principalmente a partidas de gasto distintas de Defensa". Además, el aumento previsto del gasto en Defensa del 0,1% del PIB entre 2024 y 2025 se produce "después de una caída de esa misma partida de gasto de un 0,2% del PIB en 2023 respecto a 2022", señala el informe.

Las normas contables de la Comisión son mucho más estrictas que las de la OTAN, que sí que ha dado por bueno que el Gobierno de Sánchez aumentó el gasto en Defensa hasta el 2% del PIB en 2025.

"La desviación de España respecto a la senda de gasto recomendada también debe valorarse teniendo en cuenta un crecimiento del PIB nominal significativamente superior al previsto en 2025 y 2026. Entre los grandes Estados miembros de la zona euro, España es el único país en el que un crecimiento del PIB nominal superior al previsto ha ido acompañado de un crecimiento del gasto neto superior al recomendado tanto en 2025 como en 2026", subraya el estudio.

En este sentido, la AIReF europea denuncia que la aplicación por parte del Gobierno de Sánchez del plan plurianual de ajuste pactado con la UE "apunta a una expansión fiscal procíclica", lo que iría en contra del espíritu de las reglas de disciplina fiscal, cuyo objetivo es "reforzar la estabilización automática".

Por si fuera poco, España "ya estaba en riesgo de quedar sometida a un procedimiento por déficit excesivo desde la primavera de 2024", después de que la Comisión y el Consejo desactivaran la cláusula de relativa a una grave recesión económica.

Sin embargo, en aquel momento la Comisión Europea "recurrió a una nueva forma de discrecionalidad" al concluir que un expediente sancionador no habría "servido para un propósito útil". "Era la primera vez que se hacía algo así desde la creación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", censura el informe.

Por todo ello, los expertos denuncian que el Ejecutivo comunitario hace un uso "cada vez mayor de la discrecionalidad y la indulgencia, sin oposición por parte del Consejo, con una tendencia a no abrir el procedimiento incluso cuando sería posible hacerlo y, en su lugar, emitir recomendaciones informales".