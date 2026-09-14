Hacienda vuelve a batir récord de recaudación pese a 'perder' 2.070M por las medidas de la guerra y la deducción del SMI

La recaudación por impuestos al tabaco sube, pero la de bebidas alcohólicas baja un 2,3% por la caída del consumo en España.

El IRPF es la principal fuente de ingresos, con 101.043 millones recaudados, seguido del IVA y el Impuesto sobre Sociedades, mientras que los impuestos especiales descienden un 6,3%.

A pesar de las deducciones y bonificaciones fiscales, Hacienda 'perdió' 2.070 millones de euros por medidas como ayudas por la guerra de Irán y deducciones a trabajadores con SMI.

Hacienda ha recaudado 200.826 millones de euros hasta julio de 2026, un 10,1% más que el año anterior, marcando un récord histórico.

Si bien la economía española da señales de ralentización, la recaudación fiscal, y parafraseando Pedro Sánchez, "va como un cohete". Hasta julio, los ingresos por impuestos volvieron a batir récord y a marcar máximos históricos en España.

Todo ello a pesar de que el Ministerio de Hacienda ha perdido más de 2.000 millones de euros por diferentes bonificaciones y deducciones fiscales, como las medidas para paliar el impacto de la guerra de Irán en las familias españolas y las deducciones a los trabajadores que cobren el salario mínimo interprofesional (SMI).

En lo que llevamos de 2026 (hasta julio), Hacienda ha recaudado 200.826 millones de euros, un 10,1% más que en el mismo periodo del año pasado.

Esto supone haber ingresado al menos 18.500 millones más que el año pasado. Una cantidad notable. Para dimensionarla sólo hay que pensar que supera, en mucho, el presupuesto anual de la mayoría de las comunidades autónomas.

Y podría haber sido bastante superior. La Agencia Tributaria, en el correspondiente informe, recoge que varias medidas fiscales activadas este 2026 o que tienen impacto en la recaudación de este año han costado un par de miles de millones de euros.

La más cuantiosa, y con diferencia, es el conjunto de rebajas fiscales aplicadas sobre electricidad y combustibles para atenuar el impacto de la guerra en Irán. Su impacto es, hasta finales de julio, de 1.812 millones de euros.

Un paquete de medidas que se ha ido rebajando en verano (igual que lo hará su coste mensual) y que caducan a finales de septiembre. Con todo, el Gobierno ya trabaja en qué prórroga de ellas o qué iniciativas nuevas activar.

También tiene su coste la deducción del IRPF para los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional. Esta medida, que supuso un importante choque entre Hacienda (cuando María Jesús Montero estaba al frente) y el Ministerio de Trabajo, ha dado 258 millones en pérdidas.

Hay más. El informe de la AEAT recoge también lo que se deja de ingresar por los cambios en la tarifa del IRPF y las deducciones aplicadas por las comunidades autónomas. En torno a 252 millones.

Además, están las devoluciones a los mutualistas y el cumplimiento de determinadas sentencias, que han costado unos 573 millones.

IRPF

De vuelta a los ingresos, el IRPF vuelve a ser la principal fuente de ingresos de Hacienda. Más de la mitad de los ingresos en 2026 provienen de esta fuente. 101.043 millones de euros hasta julio, un 10,7% más.

El IVA, gracias al consumo, mantiene la salud con un aumento del 7,6%, llegando hasta los 67.689 millones de euros. También lo hace el Impuesto sobre Sociedades, que en términos homogéneos registra un aumento del 15,6%, superando los 8.792 millones.

La única rúbrica que recoge descensos generalizados son los impuestos especiales, que en términos acumulados están afectados por las rebajas tributarias, dejando unos ingresos de 12.241 millones, un 6,3% menos que el año pasado.

Sólo suben los ingresos por los impuestos al tabaco. Y llama la atención el caso de la fiscalidad de las bebidas alcohólicas. La recaudación en este caso se reduce un 2,3%, y esto apunta a un descenso del consumo de alcohol en España. Un descenso que, por cierto, viene ocurriendo desde hace unos años.