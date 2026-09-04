Hacienda impone la nueva financiación autonómica que rechazan todas las CCAA menos Cataluña y Canarias

El texto legal del nuevo modelo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso, donde su futuro es incierto debido a la falta de apoyo de varios socios del Gobierno.

La aprobación ha sido posible porque los órganos del Estado tienen la mitad de los votos en el Consejo.

Solo Cataluña y Canarias han apoyado la propuesta, mientras que el resto de comunidades autónomas se han mostrado en contra.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera ha aprobado el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por Hacienda.

Como se esperaba, el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación autonómica. Pero lo ha hecho con la práctica totalidad de las regiones en contra de la propuesta del Ministerio de Hacienda. Sólo ha contado con los apoyos de Cataluña y Canarias.

Sin embargo, los órganos del Estado cuentan con la mitad de los votos del Consejo. Y, por ello, estos dos apoyos autonómicos son suficientes para que la nueva financiación salga adelante.

A partir de ahora se tiene que formular el texto legal, que debe ser aprobado por el Consejo de Ministros para que inicie su camino en el Congreso, que está lleno de interrogantes.

El Gobierno no cuenta con el apoyo de sus socios para sacar adelante la nueva financiación autonómica. Máxime porque Junts -pese a que le da a Cataluña 4.800 millones adicionales al año- exige mucho más y reclama que la región tenga una figura similar al 'Cupo Vasco'.

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