El Gobierno activa un "plan de choque" económico de 309 millones para Ceuta que se desplegará hasta diciembre

Se refuerzan servicios esenciales y seguridad con 21 millones para sanidad, justicia y educación, y 90 millones para Policía, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El plan contempla 80 millones para apoyar a empresas y trabajadores, con ayudas directas de hasta 150.000 euros para empresas y 5.000 euros para autónomos.

La mayor parte del presupuesto, 118 millones, se destina a la acogida humanitaria de migrantes, incluyendo atención a adultos y menores no acompañados.

El Gobierno ha aprobado un plan de choque económico de 309 millones de euros para Ceuta, que se ejecutará hasta diciembre.

Un mes después de que empezara la crisis migratoria de Ceuta, el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de choque valorado en 309 millones de euros que incluye medidas para fortalecer la acogida humanitaria, mantener y resucitar a las empresas ceutíes, reforzar los servicios esenciales y mejorar añadir seguridad.

Esta estrategia se desplegará hasta diciembre, es decir, durante los próximos cuatro meses.

La partida más elevada del plan de choque se destinará a "acogida humanitaria", que se lleva 118 millones de euros de este plan de choque.

53,4 millones serán para alojamiento y atención básica de las personas migrantes adultas y 63,6 millones para la acogida de menores no acompañados.

Le sigue un paquete de 80 millones de euros destinado a "apoyar al tejido productivo y a los trabajadores", ha indicado Carlos Cuerpo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha confirmado que habrá 36,6 millones en ayudas directas para empresas y autónomos. La Agencia Tributaria gestionará estas ayudas (con un modelo similar al que se empleó para la DANA de Comunidad Valenciana) y se podrán solicitar a partir del día 14 de septiembre.

Cuerpo ha concretado que, con esta medida, habrá "5.000 euros en ayudas para cada uno de los autónomos". Y para las empresas las subvenciones irán de 10.000 hasta 150.000 euros.

En el paquete habrá también 14 millones para fomentar el comercio y el turismo, y que estarán gestionados por la Cámara de Comercio de Ceuta. Estará destinado para pymes y buscarán fomentar el comercio y el turismo.

El real decreto-ley aprobado por el Gobierno recoge un refuerzo de servicios esenciales, con una financiación de 21 millones de euros.

Servicios esenciales

Servirá para fichar recursos sanitarios por 3,5 millones, "con 100 nuevos profesionales del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para Atención Primaria y hospitalaria", según fuentes del Gobierno.

Otros 3,2 millones se irán a reforzar la seguridad de los centros docentes y para actuaciones de acompañamiento psicosocial de toda la comunidad educativa.

4,5 millones se destinarán para el refuerzo de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia y funcionarios, que permitan la agilización de los expedientes, así como la financiación de la asistencia jurídica gratuita y despliegue de apoyo informático en Ceuta.

Y habrá una subvención de 2 millones de euros a la ciudad de Ceuta, "que se añade a los más de 7 millones de euros que hemos aprobado hoy también para la planta desalinizadora", añaden estas fuentes.

Finalmente, sólo para seguridad se destinarán 90 millones de euros. Con ellos se pagará un incentivo al rendimiento de carácter excepcional de 7,1 millones de euros para la Policía Nacional y 8 millones de euros para la Guardia Civil.

Los 74 millones restantes servirán para reforzar al Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, en el despliegue de personal y medios, transporte, logística y mantenimiento del material.

El plan del Gobierno incluye, también, ERTE especiales con exenciones de cuotas al 100% y moratoras en los pagos públicos. También deducciones fiscales que se mantendrán de manera indefinida.

Además. Carlos Cuerpo ha concretado que estas iniciativas (las indefinidas) se conservarán, al menos, hasta 2031. A ellas se sumarán la ampliación del puerto de Ceuta, que tendrá un coste anual de 4,25 millones.