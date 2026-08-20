La deuda de EEUU supera por primera vez la barrera de los 40 billones de dólares

La deuda pública de EEUU ya supera el tamaño de su economía, elevando los costes de intereses por encima del presupuesto de defensa nacional.

Durante el segundo mandato de Donald Trump, la deuda estadounidense aumentó en casi 4 billones de dólares.

El pasivo nacional se duplicó en menos de una década y ha crecido en 1,5 billones de dólares solo en lo que va de año.

La deuda de Estados Unidos ha superado por primera vez los 40 billones de dólares, según el Departamento del Tesoro.

La deuda de Estados Unidos ha superado por primera vez la barrera de los 40 billones de dólares (34,4 billones de euros), según los datos del Departamento del Tesoro. El pasivo de la mayor economía mundial ha alcanzado dicho umbral tras duplicarse en menos de una década.

En concreto, los registros del Tesoro estadounidense revelan que la deuda nacional ha alcanzado los 40,047 billones de dólares (34,43 billones de euros). En la cifra se incluye deuda en manos del público por importe de 32,26 billones de dólares (27,7 billones de euros) y otros 7,78 billones de dólares (6,7 billones de euros) en posiciones intragubernamentales.

Los datos del Tesoro confirman que la deuda de EEUU ha aumentado en 1,5 billones de dólares (1,3 billones de euros) en lo que va de año. El pasivo ya superó por primera vez los 39 billones de dólares (33,5 billones de euros) el pasado mes de marzo.

De este modo, y tras la actualización, las cifras muestran que durante el segundo mandato presidencial de Donald Trump la deuda estadounidense ha crecido en casi 4 billones de dólares (3,4 billones de euros).

"Es asombroso lo predecible que puede llegar a ser el declive fiscal de una potencia mundial", ha lamentado Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, después de que la deuda nacional de EEUU se haya duplicado en los últimos diez años y cuadruplicado "en menos de veinte".

Así, ha señalado que la deuda pública estadounidense ha superado recientemente el tamaño de la mayor economía mundial, lo que eleva los costes de los intereses por encima del presupuesto de defensa nacional.

Además, MacGuineas ha advertido de que "cuanto más nos endeudamos, más exacerbamos la inflación, más relegamos otras prioridades presupuestarias y más vulnerables nos volvemos ante emergencias internas y turbulencias internacionales".