La eurozona desafía el impacto de la guerra de Irán y acelera su crecimiento al 0,4% en el segundo trimestre

El mercado laboral de la eurozona se muestra resistente, con una tasa de paro estable en el 6,3%, cerca de mínimos históricos, a pesar de los riesgos económicos.

España lideró el crecimiento entre las grandes economías con un 0,7%, aunque mantiene una de las tasas de paro más altas de la UE (10,1%).

El PIB de la Unión Europea repuntó un 0,5% entre abril y junio, mientras que el crecimiento interanual en la eurozona alcanzó el 1%.

La economía de la eurozona creció un 0,4% en el segundo trimestre de 2026, superando el estancamiento anterior y resistiendo el impacto de la guerra en Irán.

Contra todo pronóstico, la economía de la eurozona aceleró su crecimiento hasta el 0,4% en el segundo trimestre, tras el estancamiento de principios de año, resistiendo el impacto económico de la guerra de Irán, que ha disparado los precios de la energía.

La recuperación fue aún más intensa en el conjunto de la Unión Europea, donde el PIB repuntó hasta el 0,5% entre abril y junio, frente al exiguo 0,1% registrado en el primer trimestre, según la estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.

La mejora también se aprecia en la comparación interanual. El PIB de la eurozona aumentó un 1% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo de 2025, frente al 0,5% del trimestre anterior. En el conjunto de la UE, el crecimiento pasó del 0,8% al 1,2%.

"La economía de la eurozona parece haber vuelto a sortear con bastante éxito otro shock económico global. La guerra entre Estados Unidos e Irán y el consiguiente encarecimiento de la energía apenas han pasado factura, por ahora, al crecimiento de la eurozona", ha escrito Bert Colijn, economista jefe de ING en Países Bajos.

"Sin duda, la guerra en Oriente Próximo representa en estos momentos el principal riesgo para la economía de la eurozona. Pero, salvo una reescalada intensa y prolongada del conflicto, el PIB de la eurozona podría seguir creciendo a un ritmo sólido, aunque no espectacular. En un contexto marcado por tantos riesgos, eso ya es una buena noticia", ha subrayado.

Los buenos datos de crecimiento de la eurozona dan más margen al Banco Central Europeo (BCE) para reanudar las subidas de los tipos de interés en su reunión del 10 de septiembre, tras la pausa de julio.

La institución que preside Christine Lagarde sigue preocupada por el repunte de la inflación provocado por la volatilidad del precio del petróleo, en un contexto en el que el conflicto en Oriente Próximo continúa sin resolverse.

Tasa de crecimiento en la UE durante el segundo trimestre El Español

Irlanda se situó de nuevo a la cabeza del crecimiento en la UE al expandirse un 3,9% entre abril y junio, por delante de Lituania (1,7%) y Suecia (1,4%). Bélgica y Austria cerraron la clasificación con un crecimiento del 0%.

En comparación con hace un año, catorce Estados miembros crecieron y solo uno (también Irlanda, cuyas cifras están distorsionadas por la fuerte presencia de multinacionales) registra números rojos.

Entre las grandes economías, España lidera el crecimiento con un 0,7% (una décima más que entre enero y marzo), triplicando el ritmo de Italia, Francia y Alemania (0,2% cada una).

Francia fue el país que experimentó el mayor rebote entre las potencias europeas al volver a crecer un 0,2% (tras el retroceso del 0,1% en el primer trimestre) gracias al vigor de las exportaciones, que más que compensó la caída de la inversión y el débil consumo interno.

En contraste, el crecimiento de Alemania perdió fuelle al moderarse al 0,2% en el segundo trimestre, frente al 0,4% de principios de año, lastrado por la caída de la inversión y un consumo todavía débil, pese al repunte de las exportaciones.

El crecimiento de Italia también se enfrió al pasar del 0,3% al 0,2% entre abril y junio. El dinamismo de los servicios y la demanda interna evitó una desaceleración mayor, pese al lastre de la industria, la agricultura y el comercio exterior.

Tasa de paro en los países de la UE en junio de 2026 El Español

Por su parte, el mercado laboral hace gala de una notable resistencia pese a la sucesión de crisis que sacuden a la UE, incluida la guerra en Oriente Próximo. En junio, la tasa de paro se mantuvo estable en el 6,3% en la eurozona y en el 6% en el conjunto de la Unión, sin cambios respecto a mayo y en niveles próximos a mínimos históricos.

Aunque lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas, España sigue siendo el segundo país del bloque con mayor tasa de paro (10,1%), solo por detrás de Finlandia (10,5%). Además, ocupa el segundo puesto de la UE en desempleo juvenil, con un 23,4%, únicamente superada por Suecia (24,9%).