La regularización dispara el empleo entre los inmigrantes: la ocupación de abril a junio crece el doble que hace un año

En junio, el 67,3% de los nuevos ocupados fueron extranjeros, y los sectores de hostelería, turismo y construcción concentran la mayor parte de estos empleos.

El ritmo de crecimiento del empleo entre inmigrantes (6,8%) duplica al del año pasado y supera ampliamente el de los españoles (1,3%).

La regularización de inmigrantes ha impulsado la contratación de extranjeros en España, con un aumento de 240.000 ocupados entre abril y junio.

La regularización de inmigrantes que se puso en marcha en el mes de abril ha intensificado la contratación de extranjeros en España en el segundo trimestre del año, a pesar de que sólo se contabilicen los primeros datos, obtenidos en el mes de junio.

La Encuesta de Población Activa (EPA) revela que la ocupación de inmigrantes aumentó en 240.000 personas. Una cifra similar a la de los nacionalizados españoles, pero que es algo más del doble que los 115.000 que se elevó ese dato entre abril y junio del año pasado.

Evidentemente, hay mucho más ocupados nacionales (19 millones) que extranjeros (3,75 millones). Pero la cifra crece a un ritmo del 6,8% en el caso de los foráneos, el doble que hace un año; y apenas sube un 1,3% en el de los españoles, casi la mitad que hace doce meses.

El segundo trimestre del año es siempre un periodo de mucha creación de empleo por ser los meses en los que se lanzan las contrataciones de la campaña de verano y se dispara el empleo en el sector servicios. Hostelería y turismo tiran de la ocupación de forma estacional y compensan la caída del primer trimestre del año.

Hace un año se crearon incluso 24.000 empleos más en el segundo trimestre ( hasta 510.000 puestos), sin que hubiera regularización. Entonces, la proporción fue de un 75% de empleos ocupados por nacionalizados españoles y un 25% por extranjeros.

Esa es la tendencia que se ha intensificado con la regularización y marca una nueva estructura en el empleo de los extranjeros que refleja cada tres meses la EPA. Coincide además con el tipo de empleo que se genera en ese momento del año, más precario y centrado en los servicios y, en menor medida, en la construcción, que sigue tirando por la falta de vivienda.

El aumento de la ocupación en los inmigrantes (240.000) está, además, muy por encima de la subida de apenas 90.000 personas en la población total extranjera que había en España a finales de junio.

Entre una cifra y otra se puede estimar la afloración de 159.000 inmigrantes legales que ha generado la regularización, según el Gobierno.

La propia AIReF, con estimaciones de la contratación en origen de los países, cifraba en 100.000 los regularizados que se habían legalizado en junio, pero que ya estaban aquí trabajando sin papeles. De hecho, no han tenido aún en cuenta su actividad económica en sus previsiones porque sólo ha cambiado su situación administrativa.

La EPA estima (con encuestas en hogares) que hay en España 6,29 millones de extranjeros, de los que 4,3 millones están en edad de trabajar (son población activa), 3,75 millones son ocupados y 625.000 están parados.

De ello resulta una tasa de paro del 14,27%, apenas cuatro puntos y medio por encima de la media estatal. Esa tasa también ha recortado la distancia que hasta ahora había y que era de casi el doble. Incluso tras haber bajado del 10%.

Entre la población total y los activos, queda un grupo de inactivos, que ni tiene trabajo ni lo buscan. En ese colectivo la variación ha sido menor en un año, de apenas 70.000 personas, hasta un colectivo de 1,91 millones a finales de junio.

Todo apunta a que una parte de esos inactivos que podían trabajar han regularizado su situación y se han colocado.

Vigilantes del proceso

La afloración de empleo legalizado gracias a la regularización de inmigrantes se ha dejado notar en el mes de junio, el último del trimestre que analiza la EPA. Con los datos mensuales de afiliación media que ofrece la Seguridad Social, el 67,3% de los nuevos ocupados sólo ese mes (86.630) fueron extranjeros, el doble que doce meses antes.

Tanto desde la AIReF como desde otras agencias e instituciones que analizan los datos laborales están a la espera de que esa tendencia se consolide para poder hacer un estudio más exacto de lo que puede suponer en el mercado de trabajo español.

La semana que viene saldrán los datos de ocupación del mes de julio, en el que la tendencia seguirá siendo al alza, ya veremos si en las mismas proporciones.

Hasta el primer semestre, los datos acumulados de afiliación llegaban a un saldo neto de nuevos ocupados extranjeros de 360.400 personas, lo que supone alcanzar una cota máxima de casi el 60% de las 621.925 afiliaciones totales generadas en ese periodo.

Hasta ver lo que marcan las cifras en estos meses (hay 1,17 millones de regularizaciones solicitadas), lo que está claro es que las previsiones que apuntaban a una tendencia a la baja en la creación de empleo este año se han dado la vuelta, al menos por el momento.

En términos interanuales y con la ayuda de este proceso de legalización laboral para los extranjeros, España sigue creando más de medio millón de empleos al año, con holgura.