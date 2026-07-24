La inversión china en España llega solo al 2% del total pese a los cuatro viajes de Sánchez y al desembarco masivo de coches

Las grandes inversiones anunciadas, como gigafactorías de baterías y proyectos industriales en automoción y energía, aún no se ven reflejadas en las cifras oficiales de inversión china.

Estados Unidos y Reino Unido superan ampliamente a China en inversión en España, con cuotas del 32% y 8,5% respectivamente en 2025.

El desembarco de empresas chinas en sectores como automoción y energías renovables aún no se traduce en grandes flujos de inversión real en España.

La inversión extranjera directa de China en España cayó un 83,4% en el primer trimestre del año, representando solo el 2% del total pese a los esfuerzos del Gobierno.

La inversión extranjera directa (IED) de China en España llegó a los 41,3 millones de euros en el primer trimestre del año, según las cifras del Ministerio de Economía. Esto supone un retroceso del 83,4% respecto de enero a marzo de 2026.

En 2025, el último año cerrado, la cifra se elevó hasta los 643,9 millones, la más alta desde 2018 (cuando fue de 1.191 millones), pero con apenas el 2% del total. Incluso en estos niveles la inversión china sigue siendo residual.

Estos datos son un buen ejemplo del desembarco real de empresas del gigante asiático en España, que no termina de despegar pese a los esfuerzos del Gobierno español por atraer inversión con hasta cuatro viajes de Pedro Sánchez a Pekín en los últimos cuatro años.

Un periodo en el que también se han multiplicado los anuncios realizados por compañías líderes de la segunda economía del mundo, en especial en el sector del motor y de la fabricación de coches.

El último se produjo este mismo jueves con la llegada de la china Geely para tomar el 34% de la fábrica de Almussafes. Ford conservará el 66% para ensamblar juntos cinco coches: dos de Ford ('Kuga' y 'Bronco'), un 'crossover' conjunto y dos de la firma asiática.

Aunque el proyecto no reveló su inversión real, nuevamente volvió a contar con la presencia de Sánchez a modo de anfitrión. Como ya suele ser habitual en los grandes anuncios de inversiones chinas y confirmando su cercanía histórica con Pekín.

Pero hasta la fecha, estos movimientos -y otros de Chery, BAIC, SAIC, CATL, Envision, Hithium e Hygreen Energy- no se han visto reflejados en los flujos de inversión extranjera directa.

Si nos fiamos de los anuncios que han realizado estas empresas cuando han comunicado su inversión en España estaríamos hablando de unos 7.900 millones de euros, solo en cinco macro proyectos.

Pero los números dicen lo contrario. La caída del primer trimestre -en la que China fue apenas el inversor número 16 en España con el 0,6% de la inversión total- no es coyuntural. A nivel anual y con el récord de 2025 apenas llegó a la décima posición.

Para que nos hagamos una idea, solo en 2025 las inversiones reales de empresas chinas en España representaron el 2% del total. En este mismo año, las inversiones de Estados Unidos llegaron hasta el 32% de la tarta y Reino Unido al 8,5%.

Además, el efecto de las gestiones del Gobierno de Pedro Sánchez tampoco parece que da sus frutos. De los 7.534 millones que han llegado de China en inversión en la última década, solo 2.108 millones se han producido entre 2019 y 2025, los cursos completos del actual Ejecutivo en Moncloa.

Y el dato de 2022 a 2024 es muy negativo. Apenas 390 millones, menos del 0,5% del total que se invirtió en España en ese mismo periodo.

Recordemos que Sánchez ha hecho cuatro visitas de Estado a Pekín (2023, 2024, 2025 y 2026) y su objetivo precisamente ha sido atraer inversión del gigante asiático firmando decenas de acuerdos comerciales.

¿Qué ha pasado? Las fuentes consultadas por este diario apuntan a tres fenómenos. El primero es que efectivamente los proyectos de inversión estén en su fase inicial y que el grueso de su despliegue se produzca en los próximos años.

El segundo es que estemos hablando de anuncios que no necesariamente representan inversiones reales en términos de flujos de IED, sino que son estimaciones de impacto económico, lo que reduciría considerablemente la cifra final.

Y el tercer fenómeno -aunque menos probable- es que las inversiones se estén realizando a través de terceros países y desde sociedades que no tengan como dueño final una empresa china, lo que haría que los flujos se computen desde otros países.

El caso es que es innegable el boom de las empresas chinas en España, pese a que -indican los datos- sus anuncios no terminan de concretarse en inversiones reales.

Y aquí lidera el sector de la automoción. En los últimos tres años se han instalado en España fabricantes de coches como Chery que ya produce coches en las antiguas instalaciones de Nissan en Barcelona y que anunció una inversión de 400 millones.

También lo ha hecho BAIC que tiene una planta de ensamblaje con Santana Motors en Linares y, a comienzos de junio, SAIC Motor (MG) se decantó por Ferrolterra, en Galicia, para instalar su primer proyecto industrial de vehículos eléctricos en Europa.

Gigafactorías en España

Inversiones que se suman a la gigafactoría de baterías de CATL y Stellantis en Zaragoza con una inversión inicial de 4.100 millones y a la gigafactoría de baterías en Navalmoral de la Mata de Envision AESC con otros 977 millones.

Otro de los grandes anuncios es el macroproyecto de hidrógeno verde y electrolizadores de Hygreen Energy en Andalucía por 2.000 millones y el proyecto renovable de Trina Solar en Extremadura, sin datos oficiales.