La Airef cree que la tasa de paro no bajará del 10% en dos años y aleja el objetivo del pleno empleo que ‘vende’ el Gobierno

La AIReF alerta de riesgos para la competitividad española por el aumento de la inflación en servicios e industria, y advierte de posibles efectos negativos sobre la inversión y las exportaciones.

La regularización de inmigrantes aumenta la población activa y complica la reducción del paro, pero la AIReF advierte que estas nuevas afiliaciones deben excluirse del cálculo del PIB para evitar duplicidades.

El organismo eleva su previsión de crecimiento del PIB al 2,5% gracias al consumo interno y la llegada de inmigrantes, aunque esto no se traduce en una mayor bajada del desempleo.

La AIReF prevé que la tasa de paro en España se mantendrá por encima del 10% al menos durante dos años, alejando el objetivo de pleno empleo que plantea el Gobierno.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha detectado un parón en la bajada del paro, que resiste sobre la cota del 10%, provocado por el aumento de la población activa que supone la llegada masiva de inmigrantes a trabajar a España.

La institución ha revisado al alza su previsión de PIB hasta el 2,5%, al hilo de lo que estableció el Gobierno a primeros de mes. Pero en empleo es distinto y no cree que la tasa de paro baje mucho en dos años, frente al cálculo oficial de Economía de un 9,9% este año y un 9,4% en 2027.

El vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, incluso 'vendía' la promesa casi electoral de que nos acercaríamos al pleno empleo en 2029, con el 8,5% de desempleo, al revisar las previsiones macroeconómicas de cara a la elaboración de los Presupuestos.

El Ejecutivo socialista siempre ha considerado que una tasa de paro del 8% para España se podía considerar pleno empleo. Otros académicos más ortodoxos lo sitúan entre el 4% y 5%. No obstante, se considera un dato volátil, que depende del momento que viva la economía de cada país.

El análisis de la AIReF fundamenta la mejora de su previsión de PIB en la fortaleza del consumo interno que sigue ofreciendo la llegada población extranjera al mercado de trabajo, sobre todo en campaña turística.

Los datos del segundo trimestre han sorprendido a los analistas de este organismo por una gran afluencia de turistas que han elegido a España como destino seguro frente a otras zonas más cercanas a Oriente Medio.

Esa mayor actividad en el sector servicios, clásica de estos meses, genera un aumento de la población activa que frena la bajada del paro. Pero el organismo fiscalizador no contempla que haya una relación directa entre la regularización de inmigrantes y la resistencia a la baja de la tasa de paro. Al menos, ese análisis no lo ha hecho todavía.

Aun así, el efecto en la economía y en el mercado de trabajo de la regularización se está convirtiendo en un escollo a salvar por los analistas a la hora de evaluar su impacto en las previsiones económicas que hacen para España.

En ese aspecto, la AIReF lo tiene muy claro: es necesario excluir esas nuevas afiliaciones de su modelo de crecimiento, porque "son personas que ya estaban aquí, contribuyendo a la actividad económica y al consumo", aunque no aparecieran en los registros administrativos.

La institución ha realizado un estudio exhaustivo del proceso, con datos de afiliación por países de procedencia (91 nacionalidades). Su estimación es que hubo unos 100.000 afiliados más en junio por este fenómeno, por debajo de los más de 159.000 que contabilizó el Gobierno, aunque los métodos no son comparables.

El informe de la AIReF añade un recuadro en el que se advierte que es necesario excluir estas nuevas altas del modelo que usan para calcular PIB, para evitar una doble contabilización de su contribución a la actividad económica y obtener una señal más precisa sobre su evolución.

El complejo estudio realizado asegura que todavía no hay datos para saber qué parte de esa regularización se corresponde con empleo de nueva creación. Por ello, dejan abierta esta investigación por si es necesario corregir algo cuando se puedan sacar mejores conclusiones.

Otras fuentes consultadas en el ámbito laboral advierten que la regularización genera un aumento sobrevenido de la población activa. Es decir, más personas en edad de trabajar entre 16 y 64 años en España de manera legal (con papeles).

Competitividad en riesgo

El informe de la AIReF admite que el crecimiento a corto plazo ha mejorado, con una subida del PIB entre abril y junio que puede ser de hasta un punto porcentual (frente al 0,6% que estima la media del mercado). Pedro también alerta de los riesgos a medio y largo que caen sobre la competitividad de la economía española.

Pese a que se mantiene en niveles del 4% la inversión, la directora de análisis económico de la AIReF, Esther Gordo, mostró su preocupación por la bajada en el área de la propiedad intelectual, que ha sido este año uno de los motores de crecimiento.

Ese freno se produce en la recta final de la llegada de los Fondos UE. Se compensa este año con construcción y bienes de equipo, pero el ritmo de crecimiento de la inversión de estos dos ámbitos también puede caer a la mitad en 2027.

A juicio de la AIReF, la incertidumbre por las subidas del petróleo y el gas, y el efecto que eso supone en las materias primas y la inflación, han vuelto a generar incertidumbre y amenazan la competitividad española.

De entrada, el diferencial de inflación con el resto de la UE se ha colocado en casi un punto, con especial incidencia en los servicios, que son clave en la economía española. Eso puede pasar factura a la inversión el año que viene y es un peso añadido a las exportaciones.

El problema detectado por la AIReF es que ese aumento de inflación en los servicios ya se está trasladando a la industria manufacturera y a los alimentos elaborados. Y eso sí que puede ser un riesgo de pérdida de competitividad para España.

"Es un efecto persistente y creciente, pero antes eran los servicios y ahora se extiende a todos los componentes del IPC armonizado", alertó Esther Gordo.