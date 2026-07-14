Estupor en la AEAT por el "fallo" con la declaración de 'Julito' Martínez: "Si no salió en cuatro años, alguien le quitó de la lista"

La salida de Soledad Fernández de la dirección de la AEAT coincide con la polémica sobre la inacción ante posibles irregularidades y genera tensiones internas dentro del organismo.

Fuentes internas consideran que es prácticamente imposible que Martínez escapara a los controles habituales sin intervención directa, sugiriendo que alguien lo eliminó de las listas de inspección.

'Julito' Martínez, presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, no presentó declaración de IRPF entre 2020 y 2023, a pesar de cobrar más de 50.000 euros anuales y pagar un alquiler mensual de 60.000 euros.

Empleados de la Agencia Tributaria se sorprendieron tras reconocer la exdirectora Soledad Fernández un "error" en la declaración de 'Julito' Martínez, quien no fue inspeccionado durante cuatro años.

Ojipláticos. Así se quedaban los empleados de la Agencia Tributaria este lunes al escuchar en el Senado a su ya ex directora general, Soledad Fernández, reconocer que hubo "un error" a la hora de analizar los ingresos, retenciones y declaraciones de 'Julito' Martínez.

Máxime porque, como explican las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, "si en cuatro años su nombre no salió en las listas de inspección es porque alguien lo quitó".

El presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero no realizó su declaración de IRPF entre 2020 y 2023, pese a que cobraba como administrador de empresas 50.218 euros, con unas retenciones de 12.554 y pagaba 60.000 euros mensuales por un piso en Diego de León.

Sin embargo, y como quedaba patente en la Cámara Alta, la inspección no procedió a abrirle una inspección en ninguno de esos cuatro ejercicios.

"Si lo hubiéramos visto, habría que haberla iniciado. En este caso, no entiendo, si teníamos los datos, que no haya saltado en nuestros mecanismos [...] Debería haber saltado", decía Fernández.

Y ahí viene la sorpresa en el entorno de la AEAT. "Esos errores no pasan", insisten, y recuerdan que las inspecciones se efectúan a todos aquellos contribuyentes que el sistema informático considera que se ajustan a los criterios establecidos previamente en los planes de inspección.

"Contribuyentes como 'Julito' Martínez no se escapan de los controles habituales del sistema", inciden.

Destacan las fuentes que, si en cuatro ejercicios no ha recibido la visita de un inspector, es porque "alguien ha ordenado quitarle de la lista".

¿Quién tiene capacidad para hacer eso? "Única y exclusivamente la ya ex directora general", incide una de las fuentes consultadas con gran conocimiento del entramado de la AEAT.

Los profesionales de Hacienda no entienden por qué la exdirectora no ha dado más explicaciones. Consideran que un error de esa envergadura, de algo tan básico, debiera tener una explicación más amplia.

Criterios para una inspección

Fuentes consultadas por este periódico explican que es muy complicado que un contribuyente escape al 'ojo' de Hacienda. Anualmente se publica el plan de inspección. En él se establecen todas las pautas a seguir, incluidas aquellas en las que se hará mayor hincapié (vivienda, pagos en especie, etc.).

A partir de ahí, el sistema casa las declaraciones presentadas en cada ejercicio con los criterios establecidos y comunica a los inspectores los nombres de los 'agraciados'.

Por tanto, explican, resulta muy complejo que una persona como 'Julito' Martínez no haya aparecido, insisten.

Toda la polémica saltaba este lunes cuando la ya exdirectora general de la AEAT reconocía "un error" al no haber sido capaces de detectar que algo no cuadraba en la declaración de la Renta del presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero.

Respuesta que daba a preguntas del senador del PP Salvador de Foronda, quien cuestionaba "¿cómo es posible que no salte que no hace declaración, que está cobrando como administrador y no le salte? Y es más, pagaba 60.000 euros al mes por un inmueble en la calle Diego de León [...] y las cuentas las tenía a cero. ¿No les da a ustedes para iniciar un procedimiento?"

Un interrogatorio en el marco de la Comisión de Investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Durante el mismo, Fernández Doctor aseguraba que su decisión de abandonar la AEAT no tenía nada que ver con el papel de la agencia en el 'Caso Zapatero'. Todo lo contrario, decía, era una decisión tomada "mucho tiempo antes".

Cabe recordar en este punto que Soledad Fernández abandonaba la dirección general de la Agencia Tributaria el pasado 1 de julio, al término de la campaña de la Renta.

Una salida marcada por la polémica actuación de la AEAT en el 'Caso Zapatero', al no abrir inspecciones previas ni al haberse presentado como parte perjudicada en las joyas que la Guardia Civil encontró en el despacho del expresidente.

El adiós a la AEAT

Su salida acrecentaba la guerra interna en el seno de la Agencia Tributaria por la inacción ante la corrupción, pero también por las más que previsibles cesiones a Cataluña en el IRPF y con el traspaso de competencias a la Generalitat.

Aunque tanto Fernández como el ministerio de Hacienda tratan de enmarcar su adiós al puesto como un relevo natural, en el interior de la AEAT lo ven como el fin de un ciclo polémico que ha dejado muy tocada la imagen de la agencia.

Una crisis que desde el Ejecutivo trataban de cerrar el pasado martes con el nombramiento de Antonio Ansón como nuevo director.

Durante su trayectoria ha ocupado puestos de responsabilidad al frente de la AEAT. En 2007 fue subdirector general de Planificación y Programación. Después, en 2010, pasó al área de Recursos Humanos. Ya en 2024 fue nombrado director adjunto del departamento de Recursos Humanos.

Ha sido también jefe de estudios de la Escuela de Hacienda Pública del Instituto de Estudios Fiscales. En la actualidad era el jefe de gabinete de la Secretaría de Estado de Hacienda.