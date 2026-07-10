Hacienda ofrece a las CCAA una financiación que prima el gasto sanitario y minimiza el criterio poblacional

La propuesta ha sido rechazada por todas las comunidades autónomas excepto Cataluña, y algunos analistas critican que favorece a esta región.

El Gobierno prevé que las comunidades gestionen 20.975 millones de euros adicionales, principalmente aumentando su capacidad sobre IRPF e IVA.

El criterio poblacional pierde relevancia y pasa a ponderar un 30%, mientras que el gasto educativo representa el 17% y se incluye un nuevo criterio de costes fijos.

Hacienda propone un nuevo modelo de financiación autonómica priorizando el gasto sanitario, que tendrá un peso del 38% en el reparto de fondos.

Como estaba previsto, el Ministerio de Hacienda ha enviado el borrador del nuevo modelo de financiación autonómica a las regiones este viernes. Un texto que mantiene las líneas maestras que ya venía manejando el departamento que dirige Arcadi España, pero con cambios en la población ajustada, que marca en buena medida los fondos que reciben los territorios.

La población ajustada es una fórmula para que el reparto de la financiación no dependa únicamente de los habitantes brutos en cada región. Se establecen criterios y variables para ajustarlo a las características que pueda tener la población de un territorio, o características propias del territorio (como la insularidad, por ejemplo), que puedan incrementar el gasto público.

En este caso, Hacienda ha decidido establecer que el impacto del gasto sanitario sea prioritario en la financiación de cada autonomía. Bajo el concepto de 'población protegida equivalente', tiene un peso del 38% y se tiene en cuenta particularmente la edad de los beneficiarios.

Esto se debe a que el gasto sanitario se incrementa con el envejecimiento, claro.

Esta variable, la sanitaria, tiene más valor que el padrón. Es decir, el número total de habitantes, que supone el 30% de la ponderación de la población ajustada.

Por otro lado, está el gasto educativo, que tiene un peso de ponderación del 17%. Tiene en cuenta el número de habitantes de cero a 17 años.

Además, se ha introducido un nuevo criterio: el de los costes fijos. Según fuentes del Ministerio de Hacienda, lo han pedido varias autonomías. Tiene una ponderación del 0,4% y "beneficia especialmente a comunidades afectadas por la despoblación y reconoce la dificultad existente en algunas de ellas para alcanzar economías de escala debido a su escasa población".

Criterios

Se trata de unos criterios y unas variables que ha decidido Hacienda de forma unitaria ante la falta de acuerdo con las comunidades autónomas.

En cualquier caso, desde el departamento afirmar que están abiertos a la negociación en esto y todos los conceptos que tienen que ver con la nueva financiación autonómica.

Hacienda ha enviado el nuevo modelo a las consejerías de Hacienda a través de las delegaciones de Gobierno, que, en un documento, les han informado de lo ingresos extra que obtendrán con él.

Las cifras son las mismas que el departamento manejaba en enero, cuando María Jesús Montero presentó la nueva financiación autonómica.

El Gobierno defiende que su propuesta permitirá a las regiones manejar 20. 975 millones de euros adicionales en su primer año en vigor.

La mayor parte de esta cantidad -16.000 millones- procedería de incrementar la capacidad tributaria de las regiones. Concretamente, aumentaría el IRPF y el IVA que manejan las autonomías (controlarían el 55% y el 56,5% de cada figura tributaria).

Además, se incluirían dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios (el impuesto a la banca), sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

El resto vendrá de una serie de transferencias adicionales del Estado a través de un fondo de nivelación vertical, que contará con 19.000 millones de euros. "El objetivo inicial es reducir en dos tercios la distancia de cada autonomía respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid".

Con este fondo, junto con otro de nivelación horizontal, Hacienda pretende que garantizar que "todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada".

Cabe recordar que, además de estos fondos, hay otros elementos que complementarían la financiación de determinados territorios.

Se trata del Mecanismo IVA Pymes, el fondo climático y la garantía de estatu quo.

A día de hoy, con estos mimbres, varios analistas y think tanks han cargado contra la nueva propuesta de Hacienda. Se considera que no fomenta la corresponsabilidad y que está diseñado para favorecer a Cataluña.

De hecho, en estos momentos, sólo Cataluña bendice el nuevo modelo. Todas las comunidades autónomas, incluidas las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias, rechazan la propuesta del Ministerio de Hacienda.