Las empresas investigadas por el fraude de hidrocarburos lideran la lista de morosos de Hacienda con 893 millones

El listado incluye 5.853 deudores con una deuda conjunta de 15.432 millones de euros, predominando empresas del sector inmobiliario y de hidrocarburos.

Biomar Oil es identificada como el centro de una trama que cobraba comisiones por licencias de exportación de crudo para defraudar el IVA.

Reyal Urbis lidera la lista con una deuda de 264,9 millones, seguida por Bio Zenite Energy, Metaway Combustibles, Vertix Petroleum, Marillion SLU y Biomar Oil.

Cinco de las seis primeras empresas en la lista de morosos de Hacienda están investigadas por fraude de hidrocarburos y suman una deuda de 893 millones de euros.

Las empresas investigadas por la justicia en el millonario fraude de hidrocarburos copan cinco de las seis primeras posiciones de la lista actualizada de morosos del Ministerio de Hacienda con deudas que suman los 893 millones de euros.

El listado que incluye deudas hasta el 31 de diciembre de 2025 está liderado por la histórica Reyal Urbis, cuya deuda este año alcanza los 264,9 millones. Al estar en fase de liquidación su pago se antoja casi imposible.

En segundo lugar se queda Bio Zenite Energy con una deuda de 232,9 millones de euros, seguida de Metaway Combustibles con 195,6 millones, Vertix Petroleum con 194,7 millones, Marillion SLU con 151,1 millones y Biomar Oil con 119,1 millones.

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Estas cinco empresas están siendo investigadas por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) en una de las mayores pesquisas sobre fraude en el IVA de los hidrocarburos. Y todas irrumpen con fuerza en un listado liderado históricamente por el sector inmobiliario.

De hecho, Biomar se ha identificado como el centro de la trama que cobraba comisiones por conseguir licencias de exportación de crudo que luego se utilizaban para defraudar IVA al Fisco.

Completa los diez primeros mayores deudores de Hacienda, el Grupo Pra, con una deuda de 97,4 millones; Servicios Esquerdo con 97,1 millones, I-Marchamadrid con 92,7 millones, Eurofinsa con 91,9 millones y Martankship Spain con 89,5 millones.

Esta última además incluye 71,6 millones de deuda bajo la denominación societaria de Martankship LTD.

Les siguen Aifos (otra empresa que suele liderar el listado) con 88,7 millones, Obras Nuevas de Edificación con 87,7 millones, OID con 86,3 millones, Stimilon con 83 millones, Vor3m con 80,6 millones, CCF 21 con 79,8 millones, Bitango con 73,1 millones y Obaoil con 72,4 millones.

El listado está claramente liderado por el sector inmobiliario y de hidrocarburos. Descontando las empresas involucradas en el fraude de hidrocarburos se confirma que el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria sigue suponiendo un lastre histórico para la recaudación fiscal con empresas como Reyal Urbis, Aifos, Obras Nuevas de Edificación o Bitango Promociones.

En tanto, han salido de la lista empresas relevantes como Palemad Reciclaje con 128,1 millones, Sun Farm con 32 millones, Campamar con 30,1 millones, Mols Productes Badalona con 25,6 millones, Liberty Voz con 23,3 millones y A6 Promoara con 18,1 millones.

Por su parte, dentro de las entradas más sonadas de la lista, se encuentra la del televisivo Kiko Matamoros que se ha incorporado con una deuda que asciende a 600.740,64 euros.

También han entrado el Club de Fútbol Intercity SAD, equipo de fútbol alicantino conocido por ser el primer club deportivo español en cotizar en bolsa, acumulando una deuda de 2,3 millones de euros.

El Fútbol Club Cartagena S.A.D también se ha incorporado al listado este año, registrando un impago de 1.255.886 euros y sorprende la entrada del Club Atlético San Lorenzo de Almagro con una cantidad pendiente de 921.648,51 euros.

La decimotercera lista de morosos de la Agencia Tributaria incluye un total de 5.853 deudores con Hacienda de más de 600.000 euros a cierre de 2025, un 2,4% menos en un año.

El importe global de deudas recogido en el nuevo listado alcanza los 15.432 millones de euros, un 4,4% menos, aunque restando duplicidades - existen importes que corresponden a deudores principales y sus responsables solidarios-, el total sería de 15.364 millones, un 12,2% superior

De los 5.853 deudores que figuran en este último listado, 1.111 son personas físicas por importe de 1.680 millones (en la lista anterior eran 1.077 por 1.579 millones) y 4.742 son personas jurídicas (empresas) por 13.752 millones (frente a los 4.920 y 14.558 millones del año anterior).

Del importe total, 4.288 millones de euros (el 28%) se corresponde con deuda de deudores en proceso concursal (1.166 deudores, el 20% del total), por tanto su pago presenta más dificultades.

Un total de 879 deudores no figuran ya en el listado de deudores a publicar en junio de 2026 tras haber aparecido en el listado publicado en junio de 2025, por lo que abandonan la lista con un importe de 1.729 millones de euros.