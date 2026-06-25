El INE confirma que el crecimiento del PIB frenó y bajó dos décimas, hasta el 0,6%, en el primer trimestre de 2026

El crecimiento interanual del PIB fue del 2,7%, impulsado exclusivamente por la demanda nacional, ya que la demanda externa restó ocho décimas.

El consumo de los hogares y la inversión moderaron su crecimiento trimestral, mientras que el gasto público y el de instituciones sin fines de lucro se aceleraron.

La demanda interna fue el principal motor del crecimiento, aportando cinco décimas, mientras que el sector exterior solo contribuyó con una décima.

El PIB español creció un 0,6% en el primer trimestre de 2026, dos décimas menos que a finales de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística ha confirmado el frenazo de la economía española a principios de 2026. Durante el primer trimestre del año, el producto interior bruto (PIB) creció un 0,6%, dos décimas menos que a finales de 2025.

De esta manera, el ente dependiente del Ministerio de Economía confirma el avance que dio a conocer a finales de abril.

El INE confirma, a su vez, que el principal respaldo al crecimiento estuvo en la demanda interna. Aportó cinco décimas al crecimiento, frente a la contribución de una décima del sector exterior.

Entre enero y marzo el consumo de los hogares moderó su crecimiento tres décimas, hasta el 0,6%, mientras que el gasto público aceleró su ritmo de avance tres décimas, hasta el 0,5%, y el de las instituciones sin fines de lucro se aceleró 1,4 puntos, hasta mostrar un crecimiento del 2%.

Junto al consumo de los hogares, la inversión también moderó su crecimiento en el primer trimestre. Avanzó un 0,4%, tasa 1,7 puntos inferior a la del trimestre previo y su peor dato desde el tercer trimestre desde 2024.

Por su parte, el crecimiento interanual del PIB se situó en el primer trimestre en el 2,7%, una décima más que en el trimestre anterior, gracias exclusivamente a la demanda nacional, que contribuyó con 3,5 puntos, en contraste con las ocho décimas que restó la demanda externa.

En cambio, el consumo de los hogares aceleró su crecimiento interanual una décima en el primer trimestre, hasta el 3,2%. Mientras, el gasto público desaceleró su ritmo de avance una décima, hasta el 2,4%.

La inversión, por su lado, aumentó un 5,6% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior.