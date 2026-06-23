La inversión extranjera neta cayó un 16% en el primer trimestre hasta los 2.728M pese al optimismo del Gobierno

Los analistas consideran que la inversión neta es el indicador más fiable y advierten de síntomas de agotamiento pese al optimismo del Gobierno.

El principal origen de la inversión neta fue Reino Unido, seguido por Francia y Corea del Sur; Cataluña fue la comunidad más beneficiada.

El descenso contrasta con el crecimiento del 22,6% en la inversión extranjera bruta, impulsado principalmente por la compra del Atlético de Madrid por parte de Apollo.

La inversión extranjera directa neta en España cayó un 16% en el primer trimestre de 2026, alcanzando 2.728 millones de euros, el peor dato desde 2021.

La inversión extranjera directa (IED) neta en España cayó un 16% en el primer trimestre de este año hasta los 2.728 millones de euros, según el dato actualizado este lunes por el Ministerio de Economía.

Estamos ante el peor dato de inversión neta en cinco años, solo superado por los 1.050 millones registrados en el primer trimestre de 2021, en plena salida de la pandemia. La cifra desmonta el relato triunfalista del Gobierno.

Estos números contrastan con el crecimiento del 22,6% que registró la inversión extranjera bruta en este mismo periodo, hasta los 6.567 millones de euros.

La diferencia entre estos dos datos radica en que la inversión extranjera bruta refleja el total del capital extranjero que ingresa a un país sin deducciones, mientras que la inversión neta descuenta las desinversiones.

La inversión neta -que el Ministerio de Economía no incluyó en su nota de prensa difundida el martes- refleja ventas, liquidaciones o retiros de capital y la depreciación.

Los analistas y expertos coinciden en señalar que la inversión neta es un indicador más fiable para reflejar la entrada de capital real y permanente a un país.

En este sentido, y sólo si nos ceñimos a la inversión neta, el principal origen fue Reino Unido, con 1.240 millones, seguido de Francia, con 899 millones, Corea del Sur, con 563 millones, Portugal, con 440 millones, Italia, con 291 millones y Alemania, con 204 millones de euros.

Por comunidad autónoma, Cataluña recibió en el primer trimestre 1.216 millones; la Comunidad Valenciana, 463 millones; Castilla y León, 283 millones; la Comunidad de Madrid, 210 millones, y Andalucía, 188 millones.

Finalmente, por sectores, el comercio al por mayor se llevó 1.045 millones entre enero y marzo; las actividades deportivas y recreativas, 881 millones; la programación y consultoría, 716 millones, y la industria química, 530 millones.

Estas cifras desmontan el elevado optimismo del Gobierno, que este lunes volvió a demostrar públicamente, al calor del crecimiento del 22,6% de la inversión extranjera bruta.

En un evento para hacer balance del Plan de Recuperación, el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, indicó que "a pesar de este contexto internacional tan complejo que tenemos, España está reforzando su posicionamiento como hub de atracción de inversión".

"Se consolida la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2025, hemos crecido a pesar del contexto internacional todavía incierto, lo que muestra la confianza de los inversores en España como destino prioritario", destacó, además, el Ministerio de Economía en su comunicado.

Economía indicó también el "buen desempeño" de proyectos productivos (proyectos de nueva inversión y ampliaciones, denominados greenfield y brownfield), que generan impacto directo en empleo, crecimiento y transferencia de conocimiento.

En el caso de la inversión extranjera, neta se produjo un claro retroceso del 16%, pero es que en la inversión bruta el crecimiento se produjo casi exclusivamente por una sola operación.

En marzo se cerró la venta del 55% de las acciones del Atlético de Madrid por parte del fondo estadounidense Apollo por 1.425 millones de euros.

Por ello, los datos de inversión extranjera reflejan que, al menos, se contabilizaron 883 millones de esta operación en los datos de inversión extranjera del primer trimestre.

Esto implicaría que, sin este movimiento totalmente extraordinario, se hubiese producido un crecimiento de apenas el 6%, una caída del 4% si se hubiese incluido la totalidad de la compra.

Hay que considerar, además, que en el primer trimestre de 2025 se registró el peor dato de inversión extranjera bruta en cinco años, lo que generó una base comparativa muy baja y favorable con los datos de este 2026.

Pero no es lo único. El Gobierno destaca que "se consolida la recuperación iniciada en el segundo semestre de 2025" aunque la realidad indica que en 2025 la inversión extranjera bruta cayó un 21% hasta llegar a los 30.764 millones de euros.

Proyectos de 'nueva aportación'

Economía también dice que se está produciendo un gran boom de proyectos de nueva inversión aunque los datos dicen que estas operaciones llegaron a los 21.480 millones en 2025. Un importante retroceso del 33% respecto de los 32.200 millones registrados en 2024.

Los proyectos de 'nueva aportación' se refieren a capital fresco que una empresa o fondo extranjero inyecta en un país para construir, ampliar o capitalizar un negocio.

Con todo, las cifras de inversión extranjera están lejos del optimismo del ministro Carlos Cuerpo y de lo que lleva manifestando Moncloa en las últimas semanas.

Es verdad que en el último lustro se están registrando cifras mejores que la media histórica, pero también es verdad que desde el año pasado se están produciendo claros síntomas de agotamiento.