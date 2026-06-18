Los precios de los alimentos en España crecen ocho décimas por encima de la UE en mayo, casi tres veces más que en enero

El Gobierno español estudia nuevas medidas para aliviar el impacto de la subida de precios, especialmente en la cesta de la compra y la energía.

Solo Italia, Portugal y Grecia registraron mayores subidas en los precios de los alimentos que España entre las grandes economías europeas.

El diferencial de precios entre España y la UE casi se ha triplicado desde enero, pasando de tres a ocho décimas de diferencia.

En mayo, los precios de los alimentos en España subieron un 2,2% interanual, ocho décimas por encima de la media de la Unión Europea.

España registró en mayo una subida interanual de los precios de los alimentos del 2,2%. Un dato que representa un retroceso respecto a los primeros meses de la guerra de Irán, pero que sigue estando lejos de la media europea.

Las cifras homologadas, y publicadas por Eurostat este miércoles, indican que la media de la Unión Europea cerró el mes en el 1,4% (1,5% la eurozona), lo que supone que España está todavía ocho décimas por encima.

Una distancia que además ha aumentado considerablemente desde el mes de enero. Entonces los precios de los alimentos en España subieron un 2,8% y la media de la UE un 2,5%.

Es decir, a comienzos de año el diferencial era de apenas tres décimas con los 27 y en mayo -tras cuatro meses de guerra- la distancia casi se ha triplicado.

Desde el inicio de la guerra de Irán, la escalada de los precios de los alimentos ha sido un dolor de cabeza para los españoles. Al cerrar febrero -cuando estalló el conflicto- subieron hasta el 3,2% (2,4% en la media de la UE) para situarse en el 2,7% en marzo y abril.

Es así como el dato de mayo es el más bajo de la guerra aunque al compararse con Europa confirma que los precios de los alimentos en España siguen estando un escalón por encima del resto de los socios comunitarios.

Por ejemplo, en mayo la única gran economía que registró precios de los alimentos con mayores subidas que España fue Italia, con un alza del 2,5%. Portugal llegó a un 3,4% y Grecia a un 3,3%.

En el otro extremo, encontramos a Francia, que registró un 1,1%; Alemania un 0,7%; Polonia un 0,7%; Bélgica un 0,6%; y Países Bajos con una caída del 0,2% en los precios de los alimentos.

En cualquier caso, los precios de los alimentos de mayo han generado cierta sorpresa ya que nadie se esperaba bajadas tan pronunciadas.

En España sigue sobre la mesa la posibilidad de dar ayudas para aliviar los precios de la cesta de la compra, que se ha disparado desde el comienzo de la guerra. Aunque se desconoce si se incluirá en el nuevo paquete de medidas que se anunciará el próximo 29 de junio.

En términos generales, los precios de los alimentos se han moderado en todo el continente, en especial en comparación con el índice de precios armonizado del continente que sigue al alza.

Los datos publicados este miércoles indican que la media de la UE llegó al 3,3% de crecimiento interanual, mientras que España se situó en el 3,6% de aumento en mayo. En enero fue del 2% y del 2,4%, respectivamente.

Desde comienzos de año se ha producido un importante crecimiento que -si considera la moderación en los alimentos- se explica en buena medida por los elevados precios de la energía.

Y es aquí donde se produce el gran desequilibrio en la Unión Europea. En mayo el alza fue del 10,7% de media en el índice armonizado que incluye todo tipo de combustibles, coches y climatización y calefacción de los hogares. En enero, estos precios cayeron un 2,9% interanualmente.

¿Y España? En mayo los precios de la energía subieron un 6,3%, mientras que en enero cayeron un 2,7%. Aunque estamos lejos de grandes alzas como el 20% de Grecia, el 16,3% de Francia y el 12% de Italia, el alza sigue teniendo mucho impacto en los españoles.

Precios de la energía

Independientemente del comportamiento coyuntural de mayo en todos los indicadores de precio, el Gobierno español ya ha advertido que el impacto seguirá en los próximos meses, aunque se firme un acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos.

Este mismo miércoles se anunció de forma oficial que ya se trabaja en un nuevo paquete de medidas para mitigar el impacto en los bolsillos de los españoles. Un periodo todavía con muchas incertidumbres.

A mediados de marzo -seis semanas después del comienzo de la guerra- el Gobierno aprobó un paquete de rebajas fiscales en el ámbito de la energía, que se han aplicado en la factura de la luz y en la de los combustibles.

Las medidas de la factura eléctrica de los hogares cayeron hace unos días, mientras se mantienen los tipos reducidos del Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA al 10% sobre gasolinas, gasóleos y biocarburantes, y la devolución parcial del gasóleo profesional.

Nuevas medidas del Gobierno

También siguen en vigor el resto de las medidas sectoriales, como las ayudas a agricultores y transportistas y los descuentos reforzados del bono social eléctrico (42,5% para consumidores vulnerables y 57,5% para vulnerables severos).

Ahora el Gobierno está valorando cuáles deberían decaer, cuáles prorrogarse y si hay que incluir alguna nueva. En este último apartado, llevan varias semanas evaluando incluir algún alivio para la cesta de la compra de los más vulnerables, pero todavía no hay ninguna decisión tomada.