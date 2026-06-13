El encarecimiento del turismo se dispara y apunta a que las subidas de precios serán estructurales y no temporales

Un posible repunte del precio del petróleo podría llevar la inflación general por encima del 4,5% y la subyacente por encima del 3% en la segunda mitad del año.

Las previsiones apuntan a que la inflación seguirá creciendo en los próximos meses, pudiendo superar el 4% en agosto y septiembre si no se mantienen ayudas fiscales.

Los precios de los servicios turísticos, especialmente hostelería, viajes en avión y hoteles, han subido un 4,9% anual, contribuyendo al aumento estructural del coste de la vida.

El encarecimiento del turismo está impulsando la inflación subyacente en España, que alcanzó el 3% anual en mayo, su nivel más alto desde mediados de 2026.

Pese a que tanto el Gobierno como organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén que el impacto en los precios del conflicto en Irán sea breve y temporal, hay pistas que indican que el aumento de la inflación será más estructural de lo que se podía pensar.

La clave está en la inflación subyacente, que se ha disparado entre otras cosas por el encarecimiento del turismo (o de los servicios relacionados con el turismo). En mayo alcanzó el 3% anual, su cifra más elevada desde mediados de 2026, según los datos definitivos desvelados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este dato apunta a que las consecuencias del conflicto de Oriente Próximo podrían ser más profundas de lo esperado.

Cabe recordar que la inflación subyacente mide los precios excluyendo los productos más volátiles, que son la energía y los alimentos no elaborados. Al eliminar estas categorías, permite ver la tendencia real de la economía a largo plazo sin alteraciones temporales.

Por tanto, un incremento de la inflación subyacente apunta a un encarecimiento estructural de la cesta de la compra de los españoles, no temporal.

Un aumento sostenido en el tiempo. Desde junio del año pasado, la inflación subyacente sólo se moderó en abril y en este tiempo ha crecido un casi un punto porcentual.

De hecho, en mayo creció dos décimas respecto al mes anterior, hasta ponerse en el citado 3%.

En el empuje de la inflación subyacente tiene mucho que ver los precios de los servicios, que crecen en términos generales un 4,1% anual. Especialmente los que tienen que ver con el turismo.

De hecho, los precios relacionados con la hostelería y el turismo se disparan un 4,9%. Especialmente, los de los viajes en avión (aquí es clave el incremento del coste del combustible), los paquetes turísticos y los hoteles.

¿Qué le espera a la inflación los próximos meses? Todo apunta a que seguirá creciendo. Sobre todo porque que el Gobierno aún no ha aclarado qué va a hacer con su escudo fiscal, con el que se mantienen vigentes importantes rebajas tributarias en los combustibles.

A falta de conocer los datos de junio (se da por hecho que se sostendrá la contención de la inflación), Funcas prevé que los precios se disparen en julio, con ocho décimas de aumento en la inflación, si no hay escudo fiscal.

Con esta condición, y si el barril de crudo baja progresivamente para llegar a diciembre de 2026 a los 80 dólares, "la inflación general en los próximos meses ascenderá hasta situarse por encima del 4% en agosto y septiembre, mientras que la tasa media anual de la subyacente será del 2,9%", indica Funcas.

Con estos mimbres, la tasa interanual de diciembre será del 3,6%, y la media anual de 2027 se moderará del 2,7%.

Sin embargo, si el petróleo vuelve a subir y se pone en los 115 dólares el barril, los precios se dispararán, y mucho.

La tasa general de los precios se situaría por encima del 4,5% en la segunda mitad del año, y la inflación subyacente se instalaría por encima del 3%.