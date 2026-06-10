La inflación de Estados Unidos se dispara al 4,2% en mayo, su nivel más alto en tres años, por el encarecimiento de la energía

Los precios de la vivienda aumentaron un 0,3% y los alimentos un 0,2% en mayo.

La inflación subyacente, que excluye energía y alimentos, alcanzó el 2,9% anual, ligeramente superior al mes anterior.

El incremento de los precios de la energía, que subieron un 3,9% en mayo, fue el principal responsable del aumento inflacionario.

La inflación de Estados Unidos subió al 4,2% interanual en mayo, su nivel más alto en tres años.

La tasa de inflación de Estados Unidos creció hasta el 4,2% interanual en mayo, un aumento de cinco décimas respecto al mes anterior, según los datos de la Oficina de Estadística Laborales del Departamento de Trabajo.

Esta sería la mayor subida de los precios desde el mes de mayo de 2023.

Los precios de la energía se incrementaron en un 3,9% en el mes de mayo, algo por encima del 3,8% anotado en abril y tras el aumento del 10,9% en marzo, coincidiendo con el comienzo de la ofensiva contra Irán.

La inflación de los productos energéticos supuso más del 60% del aumento mensual de dato global.

En esta línea, la tasa de inflación subyacente, que descuenta el impacto de la volatilidad de la energía y de los alimentos, subió en mayo al 2,9% anual, ligeramente por encima del 2,8% registrado en abril.

En términos mensuales, la vivienda también aumentó sus precios en un 0,3% y el índice de los alimentos aumentó un 0,2% durante el mes, con los precios de alimentos en el hogar creciendo un 0,1% y los alimentos fuera del hogar aumentó un 0,3%.