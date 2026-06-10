La AIReF europea carga contra Bruselas por relajar las normas fiscales tras las "presiones políticas" de Meloni y Sánchez

La AIReF europea advierte que esta flexibilidad puede ser innecesaria y potencialmente inflacionista, especialmente para los países más endeudados como Italia y España.

Bruselas permitirá a los países gastar hasta un 0,3% de su PIB en ayudas energéticas sin que compute en el déficit, medida vigente entre 2026 y 2028.

El Consejo Fiscal Europeo -el equivalente en la UE a la AIReF en España- ha acusado este miércoles a la Comisión de Ursula von der Leyen de volver a sacrificar la disciplina fiscal ante las "presiones políticas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, al relajar una vez más las normas presupuestarias de la UE para dar cabida a nuevas ayudas energéticas.

Este organismo independiente avisa de que excluir las ayudas energéticas del cómputo del déficit -tal y como ha decidido Bruselas en respuesta al impacto económico de la guerra de Irán- supondrá un estímulo fiscal innecesario y potencialmente inflacionista en un momento en el que los precios ya se han disparado. Además, este aumento del gasto público puede traducirse en mayores costes de financiación para los Estados, especialmente para los más endeudados, como Italia y España.

El Ejecutivo comunitario anunció el pasado 3 de junio que permitirá a los Estados miembros gastar hasta un 0,3% de su PIB en ayudas energéticas (alrededor de 5.000 millones de euros en el caso de España) al año, sin que ese desembolso se tenga en cuenta a efectos del límite de déficit del 3% de la UE.

La medida estará vigente entre 2026 y 2028 y tendrá un techo acumulado equivalente al 0,6% del PIB. Bruselas amplía así el alcance de la cláusula nacional de escape del Pacto de Estabilidad, que permite a los Gobiernos elevar su gasto en Defensa hasta un 1,5% del PIB anual sin exponerse a sanciones por déficit o deuda excesivos. Dentro de ese margen quedará incluido el nuevo colchón del 0,3% destinado a ayudas energéticas.

"A petición de los Estados miembros, el alcance de la actual cláusula nacional de escape para el gasto en Defensa podría ampliarse para dar cabida a las medidas adoptadas desde febrero de 2026 con el objetivo de reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados y contribuir así a la seguridad y la defensa de Europa", se justificó la Comisión Europea.

Entre las actuaciones que podrán acogerse a esta nueva flexibilidad se incluyen las ayudas a hogares y empresas para reducir su dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la descarbonización, las inversiones en electrificación, redes y almacenamiento eléctrico, así como los programas de eficiencia energética y el desarrollo de nuevas instalaciones de energía limpia.

En las primeras semanas de la guerra de Irán, la Comisión se opuso a una nueva relajación de las reglas de disciplina fiscal al considerar que la situación económica aún no justificaba una respuesta excepcional. Bruselas argumentaba además que la mayoría de los Estados miembros carecen de margen presupuestario suficiente y advertía de que un aumento del gasto público podría reavivar los riesgos de una crisis de deuda.

Pedro Sánchez reclamó al Ejecutivo comunitario un cambio de posición durante la cumbre informal celebrada en Chipre a finales de abril. Pero el factor que terminó inclinando la balanza fue una carta remitida por Meloni a Von der Leyen, en la que la primera ministra italiana advertía de que los ciudadanos no entenderían que la UE flexibilizara las reglas fiscales para facilitar el aumento del gasto en Defensa, pero no para financiar ayudas energéticas.

En un informe publicado este miércoles, la AIReF europea denuncia que "este nuevo elemento de flexibilidad podría generar un impulso fiscal positivo injustificado y llega en un momento en el que el nivel de apoyo fiscal sigue siendo elevado y la inflación está repuntando con fuerza".

"Además, la práctica de conceder excepciones cada vez que existen presiones políticas para aumentar determinadas partidas de gasto refuerza la desafortunada idea de que, en realidad, la política fiscal no implica renuncias ni compensaciones", critica el Consejo Fiscal Europeo.

El organismo tacha de "muy cuestionable" que Bruselas haya equiparado el encarecimiento de la energía con la necesidad de aumentar el gasto en Defensa para ampliar la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad. Mientras que el refuerzo militar responde a una amenaza que afecta al conjunto de la UE, el shock energético es, en esencia, un aumento de costes que deben asumir consumidores y empresas, salvo en el caso de los hogares y negocios más vulnerables, alega.

A juicio del Consejo Fiscal Europeo, cualquier ayuda energética debería compensarse con recortes o menores aumentos del gasto en otras partidas para no desviar a los países de sus compromisos de ajuste fiscal. Aplazar de nuevo la consolidación de las cuentas públicas, advierte, amenaza con deteriorar las finanzas estatales y encarecer la financiación de la deuda, especialmente en los países más endeudados.