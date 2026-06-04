El Gobierno se queda el reparto del 70% de los fondos europeos 'NextGen' y solo entrega 29.000 millones a las autonomías

El sistema de reparto ha sido criticado por su excesivo centralismo y por limitar la capacidad de decisión de las administraciones locales sobre los fondos asignados.

Las tres autonomías que más fondos han recibido son Andalucía (4.431 millones), Cataluña (4.364 millones) y Madrid (3.289 millones), acumulando el 41% del total repartido.

En lo que va de 2026, las comunidades autónomas solo han recibido 2,5 millones de euros, confirmando el fin del reparto descentralizado de estos fondos.

El Gobierno central ha gestionado directamente el 70% de los fondos europeos 'Next Generation', entregando a las autonomías solo 29.413 millones de euros.

El Ministerio de Hacienda ha transferido apenas 2,5 millones de euros de fondos europeos Next Generationa a las distintas comunidades autónomas en lo que va de 2026, según los datos actualizados al 30 de abril a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia.

Una situación que -según indican las fuentes consultadas- confirma que el reparto a las autonomías de los fondos contenidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prácticamente ha concluido.

Es así como los datos indican que tras cinco años y cuatro meses de ejecución se han transferido a las diferentes regiones un total de 29.413 millones de euros.

Esta cifra supone el 29% de los 102.560 millones que España tiene asignados en el Plan de Recuperación, tras renunciar a 60.000 millones en créditos reembolsables en diciembre del año pasado.

De esta manera, la Administración central se reserva decidir el destino de más del 70% de todo el dinero asignado y deja en manos de las autonomías menos de un tercio del montante total.

Estamos ante un dato casi definitivo a cuatro meses de que el 31 de agosto expire el plazo para gastar los fondos Next Generation, lo que confirma una de las grandes críticas al Plan de Recuperación: su excesivo centralismo.

Si el Gobierno central tiene el control del 70% del presupuesto asignado puede hacer valer sus criterios y sus decisiones dejando en un segundo plano las prioridades y necesidades de las administraciones locales.

Desde un comienzo de plan, el Gobierno decidió que una parte sería inyectada directamente a las autonomías, para que las administraciones locales pudiesen decidir sobre su destino. El resto sería ejecutado directamente por la Administración y sus diferentes ministerios.

Así, las administraciones locales han tenido partidas para decidir sobre sus inversiones y asignarlas directamente al mismo tiempo que el Gobierno central ejecutaba programas en sus territorios.

El problema es que con el paso de los años, la promesa descentralizadora del Gobierno de Pedro Sánchez se fue diluyendo. Los propios datos de Hacienda indican que el reparto se fue reduciendo periódicamente hasta quedar prácticamente en nada este 2026.

En 2021 se repartieron 9.986 millones y en 2022 otros 9.478, concentrando el grueso de las transferencias. A partir de 2023 el bajón fue muy importante con solo 5.754 millones, para llegar en 2024 a los 3.360 y en 2025 a los 830 millones. En 2026 se ha llegado a los 2,5 millones, una cifra prácticamente testimonial.

Este dato no es equivalente al reparto de convocatorias. En su última cuenta ante el Parlamento, el Ministerio de Economía ha indicado que la Administración central ha convocado 56.603 millones, las autonomías 24.510 y las entidades locales 13.276 millones.

Pero los 38.000 millones que han convocado las administraciones locales no son solo programas propios, sino que también incluyen licitaciones ejecutadas por el Gobierno, pero a través de sus administraciones. Dicho de otra manera, no han tenido poder de decisión en al menos 9.000 millones de euros.

Es así como las autonomías también se critica que del dinero asignado en conferencias sectoriales hasta la fecha, tampoco se dejara gran libertad para su distribución a las administraciones locales, ya que muchos millones venían enmarcados en programas prediseñados y con objetivos ya marcados.

Frente a las críticas por el reparto de fondos NextGen a las autonomías, en el Gobierno argumentan que también se han repartido otros 10.000 millones mediante el sistema React EU. Un programa que elevaría el reparto a los 39.410 millones.

Plan de Recuperación

La diferencia es que pese a que los React EU se aprobaron en la pandemia (14.484,9 millones en total, 10.000 para las autonomías) no estaban incluidos en el Plan de Recuperación ya que solo estaban destinados a reparar los daños económicos y sociales inmediatos causados por el coronavirus.

En cambio, los Next Generation del Plan de Recuperación -originalmente 163.000 millones, 83.000 en ayudas no reembolsables y otros 80.000 en créditos- estaban destinados a programas para reindustrializar las economías.

Es así como las autonomías han recibido 39.410 millones de fondos derivados de la pandemia, pero solo 29.000 asignados efectivamente al Plan de recuperación, solo el 29% del total.

En este sentido, Andalucía lidera el reparto hasta el 30 de abril con 4.431 millones, prácticamente empatados con Cataluña que se queda con 4.364 millones.

Reparto por autonomías

En tercer lugar queda la Comunidad de Madrid con 3.289 millones, una importante diferencia de más de 1.000 millones con las dos primeras. El podio de las autonomías se queda con el 41% del dinero repartido.

Le siguen la Comunidad Valenciana con 2.845 millones, Canarias con 1.837, Castilla y León con 1.803, Galicia con 1.770, País Vasco con 1.410, Castilla-La Mancha con 1.402 y Baleares con 1.097 millones.

Si se incluyen los 10.000 millones de los fondos React EU, Andalucía ha recibido 6.311 millones de euros, Cataluña otros 6.070 y la Comunidad de Madrid 4.574 millones.

Le sigue la Comunidad Valenciana con 4.099 millones, Canarias con 2.467 , Castilla y León con 2.218, Galicia con 2.221, País Vasco con 1.835, Castilla La Mancha con 1.808 y Baleares con 1.397 millones.