España 'pierde' el liderato del paro de la UE frente a Finlandia pese a casi duplicar la media europea de desempleo

A pesar de los avances en empleo, España mantiene un elevado desempleo estructural y la reducción de la tasa de paro está estancada.

El aumento del desempleo en Finlandia se debe a la crisis en la construcción, la pérdida del comercio con Rusia y la debilidad del mercado europeo.

El paro en España sigue siendo muy alto, casi duplica la media europea (6%) y ocupa el segundo puesto en la UE, por encima de Grecia.

España ya no lidera el desempleo en la Unión Europea, superada por Finlandia, que alcanza una tasa de paro del 10,6%.

España es uno de los países con mayor tasa de paro de Europa, casi duplicando la media comunitaria. Pese a ello, el desempleo español ya no es el más elevado entre los estados miembro de la Unión Europea.

Según los datos de Eurostat más recientes (correspondientes a abril), el liderato ha sido tomado por Finlandia. El país nórdico ha sufrido en el último año un incremento constante del desempleo, alcanzando el 10,6% de la población activa.

El cambio sucedió en febrero. Fue cuando la tasa de paro finlandesa llegó al 10,4%, superando la española, que estaba, y está, en el 10,3%.

Este cambio de posición no es precisamente positivo para España. Sigue en el segundo lugar del paro europeo y muy por encima del tercer clasificado, Grecia, con un 9,5%.

La reducción del desempleo está estancada y bajar del 10% del paro se le resiste al mercado laboral patrio. A todo esto hay que sumar que el cambio de modelo económico no termina de llegar y tampoco las ganancias de productividad que requiere la economía.

De hecho, a día de hoy, la tasa de paro española sigue siendo mucho más elevada que la media de la UE, que está en el 6%.

En cualquier caso, llama mucho la atención lo que está ocurriendo en Finlandia. En un año, la población parada finlandesa ha aumentado un 14%.

Historia de una crisis

Hay varias causas para este fenómeno, según recogen varias instituciones de análisis económicos, el Banco Central de Finlandia entre ellos. "El alto desempleo de Finlandia es atribuible a las débiles condiciones económicas y a una demanda excepcionalmente baja de mano de obra", precisa el órgano.

Una de ellas es la crisis que sufre el sector de la construcción, una de las principales fuentes de empleo en el país. La falta de financiación y la caída de las inversiones en este sector lo han abocado a una ola de despidos. Como ocurrió hace unos años en España cuando reventó la burbuja inmobiliaria, por cierto.

Además, hay un detalle que no es menor: Finlandia comparte frontera con Rusia, y este vecino ha sido uno de sus principales socios comerciales a lo largo de la historia. Pero tras el inicio de la guerra en Ucrania, las sanciones de la UE le impiden tener comercio bilateral con el estado dirigido con mano de hierro por Vladimir Putin.

A todo esto hay que sumar la debilidad del mercado europeo, hacia el que las exportaciones tampoco carburan.

Esto pasa factura al tejido productivo finlandés, cuya industria además sufre más que el resto de la UE la crisis energética y la inflación que se está disparando por el encarecimiento de las materias primas.

De hecho, en su último análisis, la OCDE apunta que la economía finlandesa, tras la recesión de 2023, lleva prácticamente dos años estancada. Y en 2026 sólo crecerá un 0,8% y la recuperación económica se prevé frágil e inestable en 2027. Unos años en los que no bajará de un paro del 10,5%.

Con estos mimbres, España tiene un importante rival en la competición para liderar el paro europeo.

Con todo, nuestro país juega con una característica que parece ser endémica: un importante desempleo estructural que está siendo difícil de atenuar.

De hecho, pese a los incrementos históricos del empleo del último año, la tasa de paro sólo ha bajado tres décimas.