La ocupación se dispara en mayo en 231.975 personas por el turismo pero el paro registra su menor descenso desde 2012

El empleo femenino marcó un máximo histórico con más de 10,5 millones de afiliadas, y el paro bajó en todas las comunidades autónomas, destacando Andalucía, Catalunya y Madrid.

Los sectores con mayor creación de empleo fueron hostelería, comercio, construcción y agricultura, con un fuerte incremento también en autónomos y trabajadores extranjeros.

El paro descendió en 36.223 personas, situándose en 2.320.721 desempleados, el nivel más bajo para un mes de mayo desde 2008, aunque es el menor descenso en este mes desde 2012.

La ocupación en España aumentó en mayo en 231.975 personas, alcanzando un récord de 22,3 millones de afiliados a la Seguridad Social, impulsada principalmente por el turismo.

La ocupación logró en mayo uno de los mejores datos de la serie histórica en ese mes, con 231.975 afiliados medios más a la Seguridad Social y un récord de 22,3 millones de ocupados. Si embargo, el paro registró su menor descenso desde 2012, según los datos del Ministerio de Trabajo. ña.

En el caso de los ocupados, el tirón fuerte lo produjo el turismo, con hostelería y comercio a la cabeza, pero también la construcción y el campo tiraron del empleo el mes pasado.

En el cómputo de los últimos doce meses se han generado en España 553.431 ocupados más, el dato más alto en los últimos tres años. Una cifra que se corresponde con un ritmo de crecimiento del empleo del 2,54%, que es también el más fuerte desde marzo de 2024.

Esa evolución de las afiliaciones se corresponde con un recorte de 36.223 parados registrados en las oficinas del SEPE, para quedar en 2.320.721 desempleados, la cifra más baja ese mes desde 2008. El paro se ha recortado un 5,47% en un año, es decir, 134.162 personas menos.

Con todo, se trata del menor recorte en un mes de mayo desde 2012, lo cual apunta a un estancamiento en la reducción del desempleo en España.

El mes de mayo siempre marca un buen dato en cifras de afiliación. Es el mes en el que al tirón de la campaña turística (vendrán cien millones de turistas extranjeros a España) se une el buen ritmo que llevan industria y construcción en materia de empleo, y las contrataciones del campo para campañas de recolección con mano de obra intensiva.

En el régimen general, la hostelería ha sumado 65.772 ocupados más, un 4% de aumento, hasta conformar un ejército para el verano de 1,67 millones de trabajadores a finales de mayo. La actividad comercial que se genera ha supuesto 15.305 afiliados más y los servicios administrativos y auxiliares 27.381

Si a esos tres grandes sectores de ocupación se unen los 10.119 ocupados más en logística (transporte y almacenamiento), que son ya casi un millón en España, se conforma un bloque de empleo típico del sector servicios vinculado al turismo de más de siete millones de afiliados en su punto más álgido. Son también los que más sufren cuando se acaba el verano.

A la restauración y los servicios del turismo les ha acompañado este mes de mayo la subida de 11.998 personas en la construcción, que ya supera el millón de afiliados en España. En los últimos doce meses hay 58.882 ocupados más en este sector, un ritmo de crecimiento del 5,92%, que dobla el 2,9% de media del régimen general.

También crecieron en el quinto mes los afiliados en la industria manufacturera, con 8.828 más. Pero el otro dato destacable fueron los 20.741 ocupados más en el sistema especial agrario. Los temporeros y la mano de obra para la recolección tira del empleo este mes.

Incluso la Administración Pública (incluida Defensa), la sanidad y la educación mejoraron la actividad en mayo con entre 8.000 y 10.000 personas más cada uno, para alcanzar un suma y sigue que le ofrece al Gobierno un dato positivo de la economía, pese a estar en proceso de desaceleración.

Autónomos y extranjeros

Si nos salimos de los sectores, destaca el dato de los 15.470 autónomos más en mayo. Eso conforma una subida de 45.851 en doce meses y un récord histórico de 3,46 millones de trabajadores por cuenta propia en España. Más de 651.000 están en el comercio, seguido de los 412.000 de la construcción y los casi 328.000 en hostelería.

En este capítulo de los autónomos es donde destacan los ratios de crecimiento de las llamadas profesiones de alto valor añadido y productividad. Las actividades científicas y técnicas crecen a un ritmo del 3% anual y son las más numerosas (354.000 autónomos).

Aunque sea con la cuarta parte de esos efectivos, hay que destacar los ratios del 11% de subida anual en los autónomos que se dedican a las telecos y la informática, o el 12% en el negocio inmobiliario. En este último caso al amparo de un sector de la construcción también al alza.

Desde el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones se congratulan de que un 15% del total de ocupados en España son ya extranjeros. Es un colectivo de 3,35 millones de personas en mayo (110.000 más que en abril), de los que casi 520.000 trabajan como autónomos.

De la misma manera, desde el departamento que dirige Elma Sáiz celebran que el empleo femenino alcance la cota más alta, con 10.599.305 afiliadas de media en mayo (el 47,5% del total). En un año, la ocupación femenina ha crecido en 271.290 mujeres.

El paro se recorta

Esos datos de la Seguridad Social tienen su reflejo en el paro registrado del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se recortó en mayo en 36.323 (-1,54%) personas en relación con el mes anterior. El total de paro registrado se ha situado en 2.320.721 personas.

El paro desciende en todos los sectores económicos con respecto al mes de abril, con el sector servicios en primer lugar y 29.829 desempleados menos. Pero la industria también redujo sus parados en 2.665 personas (1,46%) y la construcción en 2.304 personas (1,42%). Incluso la agricultura tuvo 1.628 parados menos (2,26%).

El desempleo femenino disminuye en 20.316 personas (1,43%) en relación al mes de abril y se sitúa en un total de 1.404.110 mujeres. Del lado masculino, el dato desciende en 16.007 personas (1,72%) y el total se sitúa en 916.611 hombres en paro.

Entre los jóvenes menores de 25 años desciende el número de parados en el quinto mes del año en 4.738 (un 2,79%) respecto al mes anterior. El total se sitúa en 164.955 personas. Es la primera vez que baja de la cota de 165.000 en un mes de mayo.

El paro registrado baja en las 17 comunidades autónomas. En términos absolutos, las mayores caídas se producen en Andalucía (9.125 personas), Catalunya (6.900 personas) y Comunidad de Madrid (3.834 personas), todas ellas con una carga importante de actividad turística a la vista.

El número total de contratos registrados durante el mes de mayo ha sido de 1.323.719. De este total, 572.061 contratos de trabajo tienen carácter indefinido y representan el 43,22% de todos los contratos.