Cuerpo revisa por octava vez los hitos para recibir fondos UE a tres meses del fin y con 22.000 millones en el aire

El fondo 'España Crece', gestionado por el ICO y dotado con 10.500 millones, está a punto de recibir el visto bueno europeo para impulsar la construcción de viviendas.

Persisten retos para cumplir los hitos, como la instalación de 40.000 puntos de recarga y reformas laborales en el sector sanitario, necesarios para desbloquear fondos adicionales.

La última adenda incluye cerca de 70 cambios, principalmente menores, enfocados en justificar reformas como el kit digital, complemento de maternidad e inversiones en infraestructuras sanitarias.

El Ministerio de Economía ha revisado por octava vez los hitos del Plan de Recuperación para acceder a 6.500 millones de euros de la UE, con 22.000 millones más pendientes antes de agosto.

El Ministerio de Economía ha realizado en este mes de mayo la última revisión de las condiciones del Plan de Recuperación y Resiliencia, de cara a facilitar el sexto pago pendiente de 6.500 millones de euros, con otros 22.000 millones pendientes de solicitar antes de que finalice agosto.

La última modificación de los hitos del plan se produjo a finales del año pasado, en la llamada "adenda de simplificación". Era la séptima vez que se cambiaban los objetivos, pero con un tremendo recorte de 160 compromisos, que dejaban fuera todas las aprobaciones legislativas complicadas de lograr con minoría parlamentaria.

Lo que sería la octava adenda se envió el pasado 10 de mayo. Diez días después se logró el visto bueno preliminar de la Comisión a los cerca de 70 cambios que plantea, si bien casi todos ellos son menores.

La idea del vicepresidente Carlos Cuerpo a finales del año pasado era no hacer más cambios en la adenda y cubrir la recta final de los fondos con dos pagos más, hasta llegar a los casi 103.000 millones entre ayudas a fondo perdido y préstamos.

Fuentes políticas conocedoras del entramado europeo aseguran que, en la adenda que se acaba de tramitar, se ha afinado la justificación de algunas reformas previstas para el sexto pago que se pidió el 3 de marzo pasado y aún no ha sido validado.

Han sido cuestiones concretas relativas al kit digital, el complemento de maternidad o las inversiones previstas en dotación de infraestructuras sanitarias. La previsión es que estos cambios se convaliden en junio y se pueda abrir paso a la llegada de los 6.500 millones pedidos.

Una parte importante de los hitos a cumplir en el segundo trimestre de 2026, para el que queda solo un mes, se centran además en demostrar que se han tomado las medidas necesarias para paliar y compensar los efectos de las catástrofes naturales en la economía española.

Desde los fondos que se destinaron a la Dana de Valencia, a las inversiones en mantenimiento ferroviario o los compromisos en materia de prevención.

A pesar de que desde el Ministerio de Economía se ha descartado realizar más cambios de adenda en los próximos meses, hay que tener en cuenta que queda por pedir el séptimo (y último) pago.

Y en cada pago se abre una oportunidad para hacer matizaciones, con lo que no se descarta que pueda haber más revisiones de los hitos antes de finales de agosto. Una vez cerrado el plazo, el dinero puede llegar hasta finales de año.

Aun así, desde algunos ámbitos de la política se ha puesto en duda que se puedan llegar a recibir todas las ayudas a fondo perdido previstas, a no ser que se cambien más condiciones concretas aún, muy difíciles de llevar a cabo en tan poco tiempo.

Hay cuestiones como la instalación de 40.000 puntos de recarga pendientes (se montan unos 12.000 al año). O el impuesto al diésel, que mantiene bloqueada la llegada de 1.100 millones junto con otras medidas fiscales.

Quedaría además por resolver el hito del nuevo régimen laboral del sector sanitario, como las guardias, la formación, las horas de trabajo o la retención de talento. Algo complicado con el sector enquistado por una huelga de médicos desde hace meses.

España Crece a punto

Cabe recordar que en aquel recorte de final de año se renunció a 60.000 millones en préstamos, a la vista de que sus condiciones no eran competitivas ya en el mercado y porque se habían puesto en marcha demasiado tarde como para aprovecharlos bien.

A modo de compensación, se cargó al ICO con 10.500 millones más para crear el fondo "soberano" España Crece, que pretende mover más de 60.000 millones en operaciones de financiación en una primera fase, centradas sobre todo en la construcción de viviendas.

Precisamente en los hitos de este sexto pago se cierran los últimos flecos necesarios para que el ICO reciba el dinero necesario para formar ese fondo, que está a punto de ponerse en marcha.

El propio presidente del ICO, Manuel Illueca, reveló este miércoles en el encuentro bancario del IESE y FTI Consulting que apenas quedan los últimos trámites para que la Comisión dé el visto bueno a la puesta en marcha de España Crece.

Según sus explicaciones, la idea del fondo es hacer que la vivienda sea un negocio rentable tanto desde el punto de vista de la oferta (con créditos promotor competitivos para construir) como de la demanda (haciendo atractivos como inversión los activos una vez entregados).

El fondo España Crece puede ser la gran apuesta final de estos fondos, con un Gobierno en minoría asediado por los escándalos judiciales y sin capacidad para remover nuevas grandes reformas en el Congreso.