Polonia y España sostienen el crecimiento de la UE frente al freno de Alemania, Francia e Italia por la guerra de Irán

Alemania, Francia e Italia sufren por el encarecimiento energético, problemas fiscales y caída de las exportaciones, agravados por el conflicto en Oriente Próximo.

España es el único país al que Bruselas mejora la previsión de crecimiento (2,4% en 2026), aunque persisten riesgos para el turismo y alto desempleo.

La Comisión Europea recorta las previsiones de crecimiento para la UE y eleva la inflación, anticipando un avance del 1,1% en 2026 y precios al alza.

Polonia y España lideran el crecimiento económico de la UE ante el freno de Alemania, Francia e Italia, afectadas por la guerra de Irán.

Polonia y España son las dos grandes economías que sostienen ahora mismo el crecimiento de la Unión Europea en medio de la nueva crisis desatada por la guerra de Irán, un impulso que contrasta con el freno de Alemania, Francia e Italia, las tres potencias más golpeadas por el encarecimiento energético y el persistente caos arancelario provocado por Donald Trump.

En sus previsiones económicas de primavera publicadas este jueves, la Comisión de Ursula von der Leyen ha recortado con fuerza las expectativas de crecimiento para la UE y ha elevado de forma abrupta la inflación. Bruselas calcula ahora que la economía europea avanzará apenas un 1,1% en 2026 -tres décimas menos de lo estimado en otoño-, mientras los precios repuntarán hasta el 3,1%, un punto más de lo anticipado hace solo unos meses.

El informe incluye además un escenario adverso, que se daría si el cierre del estrecho de Ormuz se prolonga más allá del verano. En este caso, el crecimiento del PIB se hundiría hasta el 0,7% este año y en 2027, mientras que la inflación se dispararía hasta el 3,3% en 2026 y seguiría instalada en niveles muy elevados (3,5%) el año que viene.

Es decir, un shock de estanflación que gana fuerza cuanto más dura la guerra. "La ventana para una normalización se está cerrando", ha advertido en rueda de prensa el comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.

Sin embargo, esta revisión general a la baja de las perspectivas económicas de la UE esconde grandes diferencias entre los Estados miembros. Entre las potencias de la UE, Polonia destaca con diferencia como la que más crece: un 3,5% este año y un 2,8% en 2027, exactamente las mismas cifras que Bruselas calculaba en otoño de 2025.

En el caso polaco, el impulso económico heredado de 2025 -con un crecimiento del 3,6%- "compensa en gran medida el impacto negativo del conflicto en Oriente Próximo". El consumo privado se resiente por el encarecimiento de la energía y la moderación salarial, pero la inversión aguanta gracias a los fondos Next Generation y al aumento del gasto en Defensa. El punto débil de Varsovia sigue siendo el déficit público, que apenas bajará del 6,5% este año al 6,3% en 2027.

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España es el único Estado miembro de la UE al que Bruselas mejora la previsión de crecimiento -una décima, hasta el 2,4%- gracias al efecto arrastre de 2025, un primer trimestre mejor de lo esperado y el empuje final de los fondos Next Generation.

La economía española afronta la nueva crisis desde una "posición privilegiada" por su elevado ritmo de crecimiento y la diversificación de las fuentes de energía, según explican fuentes comunitarias.

El talón de Aquiles de España sigue siendo el paro, que aunque caerá por debajo del 10% por primera vez desde 2008 -9,9% en 2026 y 9,6% en 2027-, continuará como el segundo más alto de la UE, solo por detrás de Finlandia. Bruselas avisa además del riesgo de un golpe al turismo por el encarecimiento del queroseno y los problemas en el transporte aéreo, especialmente en las rutas de larga distancia.

En el extremo opuesto, Alemania vuelve a ser el gran enfermo económico de la UE, sin que la llegada del democristiano Friedrich Merz a la cancillería hace ya un año haya logrado revertir la tendencia. La Comisión recorta a la mitad su previsión de crecimiento -del 1,2% al 0,6%-, y alerta además del deterioro fiscal, con un déficit que se disparará hasta el 3,7% este año y el 4,1% en 2027, claramente por encima del umbral del 3% fijado por el Pacto de Estabilidad.

"Desde la pandemia de Covid-19, Alemania ha registrado una de las recuperaciones más débiles entre las economías avanzadas", señala el informe de la Comisión. "Las exportaciones seguirán prácticamente estancadas tras tres años consecutivos de caída, ya que los aranceles y la elevada incertidumbre geopolítica agravan los problemas estructurales de sus principales industrias", agrega. Solo a partir de 2027 se espera una recuperación, impulsada principalmente por el gasto público en Defensa.

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Por su parte, Italia se situará a partir de 2027 como el país de la UE con más deuda pública (139,2% del PIB), adelantando a Grecia. Bruselas empeora del 0,8% a apenas el 0,5% su previsión de crecimiento para este año, mientras que el déficit se mantiene este año y en 2027 en el 2,9%, justo por debajo del límite de las reglas fiscales.

"Se espera que el conflicto en Oriente Próximo afecte a todos los componentes de la demanda", tanto al consumo privado como a la inversión. "El impacto de los aranceles estadounidenses y las disrupciones en algunos mercados de exportación derivadas del conflicto en Oriente Próximo empeorará además las perspectivas de exportación de bienes, al tiempo que reducirá las importaciones", avisa el informe de Bruselas.

También en el caso de Francia, el Ejecutivo comunitario rebaja su previsión de crecimiento para este año en una décima, mientras que el desfase presupuestario que sigue disparándose del 5,1% en 2026 al 5,7% el año que viene, con una tasa de paro también en aumento y una deuda que seguirá escalando hasta el 120% del PIB.

"Se espera que el PIB real crezca un 0,8% en 2026, apoyado en un sólido comportamiento de las exportaciones netas, pero lastrado por las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo", dice la Comisión. "El crecimiento del consumo privado seguirá siendo moderado, afectado por el impacto del alza de los precios de la energía sobre la renta disponible real", concluye el informe.