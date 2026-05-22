El FMI reclama a España que retire la reducción del IVA de los combustibles y otras rebajas fiscales por la guerra en Irán

Se prevé que el PIB de España crezca un 2,1% en 2026 y que la inflación se mantenga en el 3% hasta finales de ese año, bajando al 2,2% en 2027.

El FMI plantea la necesidad de una mayor reforma de las pensiones y la armonización del IVA, protegiendo a los hogares vulnerables.

El organismo recomienda una consolidación fiscal más rápida, eliminando gradualmente las ayudas energéticas valoradas en más de 3.000 millones de euros.

El FMI solicita a España eliminar la reducción del IVA en los combustibles y otras rebajas fiscales implementadas por la guerra en Irán.

El Gobierno ya tenía planeado anular las rebajas fiscales que está aplicando en la factura de la luz y el gas. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) le demanda que retire también la reducción del IVA de los combustibles y otras medidas similares cuanto antes.

Así lo indica el ente que preside Kristalina Georgieva en su último informe. En él, la junta ejecutiva del FMI recomienda "una consolidación fiscal discrecional más rápida y favorable al crecimiento para reconstruir las reservas fiscales, en un contexto de creciente gasto relacionado con el envejecimiento de la población".

Entre las medidas clave para dicha reconstrucción "se incluye la eliminación gradual de las recientes medidas de apoyo a la energía", cuyo coste está valorado por el Gobierno en más de 3.000 millones de euros.

Con todo, el FMI indica que si los precios de la energía se mantienen elevados durante un período prolongado, "podrían considerarse medidas de apoyo específicas y no distorsionadoras de precios".

El ente insiste en la "credibilidad y disciplina fiscales". En este sentido, reclama la "consideración de una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos del IVA, protegiendo al mismo tiempo a los hogares vulnerables", algo que ha reclamado en el pasado.

También exige una estrategia fiscal integral a medio plazo, reforzar el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y "alinear las normas fiscales subnacionales con el marco fiscal de la UE".

Por otro lado, el FMI mantiene sus pronósticos económicos para España. A pesar del impacto de la guerra, el PIB español crecerá un 2,1% en 2026 (por debajo de la previsión del Gobierno "debido a la aún fuerte demanda interna, antes de desacelerarse gradualmente a medida que se intensifiquen los vientos demográficos en contra".

Envejecimiento

El ente se refiere al paulatino envejecimiento de la población y la previsible atenuación de los flujos migratorios.

A corto plazo, "el consumo se verá respaldado por la continua y fuerte inmigración, un mercado laboral ajustado y la normalización de la aún alta tasa de ahorro, mientras que la inversión se beneficiará del último año de financiación de fondos Next Generation y los planes de inversión intangibles de las empresas", indica el FMI.

"A medio plazo, el crecimiento se estabilizaría en torno a su tasa potencial de aproximadamente el 1,7% a medida que la inmigración se ralentice y la tasa de empleo se mantenga estable", añade.

Asimismo, "si bien la gran proporción de energías renovables en la matriz eléctrica está amortiguando el impacto inflacionario del aumento de los precios del gas, se proyecta que el choque energético general mantendrá la inflación en el 3% para finales de 2026, antes de un descenso al 2,2% en 2027"

Finalmente, "los riesgos para el crecimiento son predominantemente a la baja, incluyendo un conflicto prolongado en Oriente Medio, que también podría hacer que la inflación sea más persistente, otras tensiones geopolíticas y comerciales, y la fragmentación política interna". Una buena manera de referirse a la falta de mayorías en los parlamentos españoles.