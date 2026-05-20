España busca refugio en la UE y en China para salvar la crisis del comercio mundial en el comienzo de la guerra de Irán

Las importaciones de gas y petróleo desde Estados Unidos y Argelia han caído notablemente, mientras que las compras a China aumentan en un contexto de tensión internacional.

China se consolida como el principal proveedor de importaciones para España, superando a Alemania, con un 14,7% más en un año.

Las exportaciones españolas crecieron un 5,1% en marzo, impulsadas por el dinamismo de los mercados europeos, especialmente Francia, Alemania, Italia y Portugal.

España ha superado la crisis del comercio mundial durante la guerra de Irán refugiándose en la Unión Europea y China, compensando la caída con Estados Unidos.

España ha logrado salvar la crisis del comercio mundial en el comienzo de la guerra de Irán gracias a que se refugió en la Unión Europea y China y logró atenuar el impacto de la caída de los intercambios con Estados Unidos.

Los datos de la secretaría de Estado de Comercio correspondientes a marzo (los últimos publicados) indican que las exportaciones en este periodo llegaron a los 35.859 millones de euros, un 5,1% más que el mismo mes del año pasado.

Mientras, las importaciones subieron hasta los 40.231 millones, un 1,6% más respecto a marzo de 2025. Esto supone que el déficit comercial se ha moderado cayendo otros 1.100 millones de euros en el mes.

Datos que revierten la tendencia negativa de los dos primeros meses del año y que llevan a parte del comercio exterior a cifras positivas en el primer trimestre. Las exportaciones pasaron a crecer un 0,7%, mientras que las importaciones redujeron su caída hasta el 2,5%

Pero las cifras tienen matices si se analizan por países y sectores. En primer lugar, la recuperación de los envíos al exterior se basa casi exclusivamente en el dinamismo del mercado europeo.

España ha buscado refugio principalmente en la Unión Europea ante los problemas del comercio mundial surgidos tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán. Un conflicto que ya se enquista por tercer mes consecutivo.

Los datos de marzo indican que las exportaciones a la eurozona (los países con los que compartimos el euro) se dispararon un 7,7% hasta los 19.604 millones.

Y todo ello gracias a las grandes economías del continente. Las exportaciones a Francia se elevaron un 7,3%, hasta los 5.333 millones; a Alemania crecieron un 10,2%, hasta los 3.841 millones; y a Italia subieron un 14,6%, hasta los 3.293 millones.

Las ventas a Portugal también experimentaron un fuerte crecimiento del 12,7% hasta los 3.130 millones de euros en el mes de marzo.

En este caso, China también ha notado una gran mejora con un 12,7%, aunque su reducido peso de sólo 696,7 millones al mes le deja en una posición poco representativa en relación a Europa.

Con todo, esto ha supuesto que en términos trimestrales el crecimiento de las exportaciones fuera del 2,7%, compensando todo lo perdido en el resto de los mercados en la primera parte del año.

Marzo también ha marcado la senda de la recuperación de las exportaciones a Estados Unidos. Entre enero y febrero de 2026 llegaron a los 2.426 millones, el nivel más bajo desde los 1.918 millones de 2021 y un 12% menos en un año.

Pero en el tercer mes del año se produjo una recuperación con un crecimiento del 3,4%, lo que permitió atenuar la caída a la mitad, un 6,4% de retroceso.

China y la Unión Europea

No es la situación idónea, pero los empresarios exportadores españoles esperan que esta senda ascendente se consolide en lo que queda de este primer semestre, tras un 2025 y primera parte de 2026 muy negativas.

Desde el lado de las importaciones, el principal sostén de la economía española vuelve a ser China, que arrebata el primer lugar a Alemania como el primer origen de las compras que hacemos al exterior.

En marzo importamos productos desde China por valor de 4.695 millones de euros, un 14,7% más en un año. Un importante contraste si se compara con Alemania que perdió un 5,8% hasta situarse en los 4.579 millones.

No es novedad que China sea nuestro primer proveedor, un puesto que ha alternado con Alemania en el último lustro, pero sí es relevante que lo haga en momentos en los que el comercio global busca respuestas a la crisis de la guerra de Irán.

Importaciones de gas y petróleo

Y el desempeño de marzo ha ayudado a mejorar las cifras del primer trimestre. Es así como se logró un alza del 3,5% en las importaciones y se minimizó la caída de las exportaciones hasta un retroceso del 3,6%.

En cuanto a otros proveedores, se nota una caída de las compras de gas y de petróleo, quizás de forma coyuntural ante un eventual problema de escasez temporal.

Las compras a Estados Unidos volvieron a caer un 16,6% hasta los 2.399,7 millones, lo que eleva el retroceso trimestral al 19%. Un importante componente de estas compras es crudo.

En el caso de Argelia, la caída fue del 45% hasta los 476,7 millones en marzo y del 37,6% trimestral, básicamente por la caída en las importaciones de gas.