El fondo 'soberano' del Gobierno llega a un ICO en guerra: su plantilla prepara movilizaciones por su situación laboral

El sindicato CSIF reclama más plantilla y rechaza las contrataciones externas para gestionar el aumento de responsabilidades que implica el fondo.

El fondo permitirá al ICO financiar hasta 60.000 millones de euros, movilizando hasta 120.000 millones con la coinversión privada, priorizando vivienda social y alquiler asequible.

Trabajadores del ICO preparan movilizaciones y paros por la negativa de la dirección a aplicar la jornada de 35 horas y por la propuesta de un convenio de 15 años.

El Gobierno ha aprobado el fondo 'España Crece', gestionado por el ICO, con 13.300 millones de euros destinados a sectores como la vivienda.

El Consejo de Ministros ha aprobado España Crece, el fondo soberano del Gobierno destinado a sectores prioritarios como la vivienda. Contará con una inyección de 13.300 millones de euros Next Generation y estará gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Más responsabilidades para un ente que está pasando por una tormenta interna debido a las protestas de sus trabajadores.

De hecho, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha anunciado la convocatoria de movilizaciones y paros en el ICO. ¿La razón? La negativa por parte de las autoridades del ente a aplicar la jornada de 35 horas.

Según indica el sindicato en un comunicado, "la empresa pretende incluir las 35 horas en la negociación colectiva de un nuevo convenio, cuestión que rechazamos". Cabe recordar que la aplicación de esta jornada laboral se pactó recientemente entre el Gobierno central y los trabajadores, en la Mesa de Función Pública.

" Es preciso, en primer lugar, aplicar las 35 horas, tal y como marca la resolución de Función Pública y posteriormente negociar el convenio de este banco público, que depende directamente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa".

Además, la dirección del ICO quiere que el convenio que se negocie tenga una duración de 15 años, algo a lo que se oponen los trabajadores. "Entendemos que el convenio debe tener una vigencia de 4 años como máximo", indican.

En este sentido, en CSIF hacen énfasis en que se favorezca "el crecimiento de la plantilla (que asciende a unas 400 personas), evitando las contrataciones paralelas al personal".

Como ya contó este periódico, de un tiempo a esta parte hay descontento en la plantilla del ICO. De hecho, hay quienes consideran insuficientes los recursos humanos actuales y alertan de la incapacidad del ente para manejar las responsabilidades que se le vienen con España Crece.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, Elma Saiz, portavoz del Gobierno definía la iniciativa financiera como "estratégica para fortalecer nuestro tejido productivo, impulsar la competitividad de las empresas españolas y acelerar la transformación".

El acuerdo de Consejo de Ministros dispone los recursos que serán transferidos al ICO. En concreto, serán un total de hasta 10.500 millones de euros procedentes de préstamos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se canalizarán como ampliación de capital y reforzarán de forma estructural los recursos propios del ICO para el despliegue de los instrumentos financieros del fondo.

A esta cifra se suman 2.800 millones de euros adicionales, procedentes de las subvenciones previstas con fondos Next Generation. Están destinados a compensar el coste concesional asumido por el ICO en la formalización de determinadas operaciones del fondo.

El fondo se enmarca en la adenda de simplificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Permitirá disponer de una pequeña parte de los fondos europeos después del plazo límite del 31 de agosto de 2026.

Estos recursos se mantendrán en una cuenta separada del ICO y se traspasarán a fondos propios a medida que se apliquen a operaciones.

Según ha explicado el Ministerio de Economía a través de un comunicado, esta arquitectura financiera permite que el fondo pueda ofrecer condiciones más ventajosas en plazo y coste en aquellas operaciones donde la contribución pública sea decisiva, sin alterar la posición patrimonial neta del ICO ni los principios de prudencia que rigen su actividad como banco nacional de promoción.

Según Economía, ahora la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), a propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, deberá aprobar la Estrategia de Inversión del fondo.

Definirá las líneas generales de actuación, los tipos de operaciones elegibles y los criterios de prioridad sectorial.

Se priorizarán operaciones con un claro efecto transformador sobre la economía española y con capacidad de impulsar el crecimiento de la productividad a largo plazo.

Las líneas de actuación podrán revisarse periódicamente para adaptarse a la demanda de inversión y a las necesidades del tejido productivo.

Con la inyección de capital autorizada, el ICO tendrá capacidad propia para financiar hasta 60.000 millones de euros que, sumados a la coinversión del sector privado, permitirán movilizar en torno a 120.000 millones de euros en inversión productiva.

Se dará prioridad a ámbitos de especial relevancia para la modernización de la economía española, como la construcción de vivienda en alquiler asequible y social, con el objetivo de movilizar hasta 23.000 millones de euros y contribuir a la construcción de cerca de 15.000 viviendas al año.