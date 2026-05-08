EEUU crea en abril 115.000 puestos de trabajo y mantiene la tasa de paro en el 4,3%

El salario medio por hora subió solo un 0,2% mensual y la semana laboral aumentó a 34,3 horas.

El sector sanitario, transportes y almacenamiento, y el comercio minorista fueron los que más empleo generaron.

La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,3%, con 7,4 millones de desempleados, cifra similar al mes anterior.

EEUU creó 115.000 puestos de trabajo en abril, superando las previsiones de los expertos que esperaban 65.000.

La tasa de desempleo en EEUU se mantuvo estable en el 4,3%, en abril. En este mes, el país creó 115.000 puestos de trabajo según el Departamento de Trabajo del país.

El dato se sitúa muy por encima de los pronósticos de los expertos, que estimaban una creación de unos 65.000 empleos, aunque desciende respecto a la cifra provisional, de 178.000 nuevas contrataciones.

Los sectores que más contribuyeron a crear empleo fueron el sanitario, el de transportes y almacenamiento y el comercio minorista. En concreto, el sector sanitario sumó un total de 37.000 empleos y transportes y almacenamiento hasta 30.000 nuevas personas empleadas. En el lado opuesto, la contratación pública, que siguió disminuyendo.

Por su parte, la tasa de empleo se mantuvo sin cambios en el 4,3%, repitiendo el registro de abril.

El país norteamericano contabilizó un total de 7,4 millones de personas desempleadas, en línea con la cifra del mes anterior. El número de parados de larga duración se elevó hasta los 1,8 millones -sin cambios intermensuales- y supuso un 25,3% del total de personas sin empleos.

El número de personas empleadas a tiempo parcial por motivos económicos aumentó en 445.000 y se situó en los 4,9 millones en abril.

El salario medio por hora de los trabajadores estadounidenses apenas subió un 0,2% mensual, mientras que la semana laboral se incrementó en 0,1 horas, hasta las 34,3 horas en abril.

El Departamento de Trabajo ha revisado a la baja la lectura de febrero y recorta en 23.000 los empleos generados. Con esta actualización, se pasa de 156.000 a 133.000.

Sin embargo, el dato de marzo fue revisado al alza en 7.000 puestos de trabajo. Con el cambio, se pasan de los 178.000 empleos inicialmente registrados a 185.000 puestos de trabajo.