El Gobierno utilizó 13.000 millones de fondos 'NextGen' durante cinco meses para eludir la prórroga presupuestaria

Economistas apuntan que el Gobierno reprogramó partidas para evitar perder fondos cuyo plazo de ejecución expiraba y para cubrir necesidades presupuestarias puntuales.

El Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea han cuestionado el uso de estos recursos y están revisando estas operaciones.

Parte de estos fondos se destinaron a cubrir gastos como pensiones, a pesar de que los 'NextGen' no pueden emplearse para gasto corriente según la normativa europea.

El Gobierno utilizó al menos 13.000 millones de euros de fondos europeos 'Next Generation' durante cinco meses de 2025 para sortear la prórroga presupuestaria.

El Gobierno utilizó al menos 13.000 millones de euros consignados a fondos europeos 'Next Generation' para sortear la prórroga presupuestaria durante al menos cinco meses del año 2025.

Así se desprende del análisis realizado por EL ESPAÑOL-Invertia a la Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Hacienda publicada mensualmente por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

Entre abril y septiembre de ese año el Ministerio de Hacienda retiró unos 13.000 millones de los créditos consignados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (que distribuye los 'Next Generation') para moverlos a otras partidas y así sortear la rigidez de unas cuentas públicas que llevan ya tres años sin modificarse por falta de acuerdo parlamentario.

Esta semana, el Tribunal de Cuentas advirtió que el Gobierno usó 2.389,4 millones de euros de los 'Next Generation' para pagar gasto público relacionado con las pensiones.

Según recoge este informe, estos recursos se emplearon para dotar las partidas de pensiones de Clases Pasivas y de complementos de pensiones mínimas.

Si unimos estas dos operaciones, se confirma que el Gobierno ha utilizado (al menos contablemente) estos fondos europeos para acomodar partidas y ajustarse a las necesidades presupuestarias puntuales generadas por la imposibilidad de tener nuevos presupuestos en 2024 y 2025.

El movimiento de partidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) no es algo aislado, pero en el caso de los fondos europeos 'NextGen' existe la salvedad de que no pueden emplearse para gasto corriente, como pueden ser las pensiones o los salarios de los funcionarios.

En el caso del gasto en pensiones de 2024, el Gobierno dice que se hizo para cubrir los números rojos de la Seguridad Social y que se trataba de partidas sobrantes de los 'NextGen'.

En tanto, desde la Comisión Europea se ha indicado a este diario que se está revisando este gasto, aunque recuerdan que un Estado miembro también puede utilizar la liquidez procedente de los pagos del Mecanismo de Recuperación (MRR) para cubrir otros gastos.

¿Cómo se explican estos movimientos? En el caso de los fondos europeos 'Next Generation', desde su nacimiento se incluyen en la contabilidad estatal como créditos que concede el propio Estado.

Al ser recursos que aún Europa no ha terminado de transferir (España todavía tiene pendientes pagos de Bruselas por valor de 46.000 millones) se incorporan a los PGE como partidas fijas que posteriormente se asignan a obligaciones o a gasto final, dependiendo de su destino.

Es decir, son promesas de gasto, pero hasta que el dinero no se paga efectivamente, no sale de las arcas del Estado.

Por ejemplo, en los últimos PGE aprobados, los de 2023, se comprometió un gasto anual de 24.835,2 millones de euros en el MMR, aunque finalmente la cifra que salió de Hacienda fue de 11.000 millones.

Con todo, el problema es que España trabaja con presupuestos prorrogados desde hace tres años y, por tanto, todos los montantes anuales de fondos europeos 'Next Generation' deben consignar la misma cifra de 2023.

Por ello, en 2024 y 2025 el Ejecutivo ha tenido que modificar mensualmente los créditos consignados en el MRR. Para poder gastar nuevos recursos y adaptarlos a la realidad dinámica que van presentando todos los programas.

Lo normal es que este montante vaya creciendo para incorporar nuevos proyectos 'NextGen' y acelerar una ejecución que históricamente ha sido muy baja.

Sin embargo, en noviembre de 2024 se produjo la primera salida de créditos consignados por estos fondos europeos, equivalente a los 2.300 millones que se destinaron a pensiones y que advirtió el Tribunal de Cuentas.

Ejecución de 2025

Es así como el dinero consignado pasó de los 36.340 millones en octubre, a los 34.114 en noviembre de 2024. Al cierre del año, se produjo una salida neta de 2.100 millones desde la mayor cifra que se llegó a incorporar a los NextGen.

No obstante, en 2025 la situación se descontroló. El año empezó con 24.835,2 millones para el MRR y llegó a crecer hasta los 32.197 millones en marzo, aunque en abril bajó hasta los 17.512 millones.

Es decir, en un mes salieron del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 14.685 millones de euros. Un mes de abril en el que -coincidentemente- se modificaron créditos por valor de 19.679 millones.

Este montante estuvo fuera del MRR durante cinco meses, hasta que en septiembre los 'NextGen' consignados volvieron a superar los 30.000 millones de euros.

Créditos asignados

A finales de 2025, el montante consignado llegó a los 35.516 millones. Es decir, a diferencia de 2024, al cerrar la contabilidad anual no se produjeron desajustes a la baja de los créditos asignados.

¿Qué pasó entonces? Hay dos explicaciones que aportan economistas con los que ha hablado este diario. La primera es que se han hecho estos ajustes para evitar perder fondos recibidos entre 2021 y 2024 cuyo plazo de ejecución caducaba. Es decir, se reprogramaron ciertas partidas para meses posteriores y ya con nuevas asignaciones.

No obstante, hay mayor coincidencia en que el Gobierno ha utilizado temporalmente parte de esos créditos en otras partidas para evitar tener tensiones puntuales en momentos específicos.

Con todo, la tendencia parece ser clara. El Ejecutivo utilizó durante 2025 parte del dinero asignado a fondos 'NextGen' para cubrir otros gastos, aunque al cerrar el año no se produjeron salidas netas y se recuperaron los créditos.