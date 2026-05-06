Cuerpo admite una reunión con la Comisión Europea por los 'NextGen' en plena polémica por el uso de estos fondos

El ministro insiste en que todos los fondos del Plan de Recuperación se destinarán finalmente a las inversiones previstas y espera el sexto desembolso antes de verano.

Carlos Cuerpo reconoció la existencia de conversaciones con Bruselas, pero defendió que el ajuste presupuestario es normal en situaciones de prórroga presupuestaria.

El Tribunal de Cuentas alertó que 2.389 millones de euros de estos fondos fueron usados para pagar pensiones, algo prohibido por el reglamento europeo.

El Gobierno se reunió con Valdis Dombrovskis para tratar el uso de los fondos europeos Next Generation destinados a la recuperación tras la Covid.

El Gobierno se reunió este martes con el vicepresidente de la Comisión Europea y Comisario europeo del Euro y de Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, para hablar del uso de España de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia, conocidos como Next Generation.

Lo admite Carlos Cuerpo después de que, como ya contó este periódico, el Tribunal de Cuentas haya dado la voz de alarma sobre el uso que está haciendo el Gobierno de estos fondos, entregados por la Comisión Europea para revivir las economías de los Estados miembros tras la Covid.

En su informe sobre la contabilidad del Estado de 2024, el órgano fiscalizador desvelaba que el Gobierno desvió 2.389 millones de euros que estaban destinados a inversiones Next Gen a pagar pensiones en plena prórroga presupuestaria.

Algo que el reglamento europeo prohíbe y por lo que Bruselas ya ha preguntado al Gobierno. Así lo indicaron fuentes de la Comisión a EL ESPAÑOL-Invertia. Y este miércoles Cuerpo corrobora que ha habido conversaciones, aunque las enmarca dentro de la normalidad.

"Tuvimos una reunión muy constructiva con el comisario Dombrovskis, donde hicimos un repaso de la situación actual del Plan de Recuperación, entre otras cosas porque nos acercamos ya a la finalización de los planes de recuperación de estos fondos europeos", ha sostenido este miércoles en Sevilla.

"No hay ninguna preocupación", ha insistido el ministro, ni ante los contactos con Bruselas ni ante el informe del Tribunal de Cuentas, dado que "el propio informe del tribunal aprueba la cuenta general del Estado".

El vicepresidente ha defendido que, ante la prórroga continuada de los Presupuestos que vive España, la asignación de la capacidad de gasto "evidentemente tiene que realizarse a través de técnicas o de ajustes presupuestarios entre unas partidas y otras", y ha asegurado que es algo normal.

"Se trata de un elemento técnico", ha insistido. Así, el proceder habría sido justamente éste: ajustar partidas para atender necesidades urgentes, como el pago de pensiones, y una vez conseguidos los 'hitos' prometidos a Bruselas –reformas e inversiones– para que la Comisión apruebe el desembolso de fondos, equilibrar y destinar el dinero de la UE a su finalidad original.

"La totalidad de los fondos del Plan de Recuperación se destinarán a las inversiones previstas en el plan de recuperación", ha asegurado Cuerpo, que cree que el sexto desembolso llegará antes de verano.