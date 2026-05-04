El Gobierno baraja fórmulas para detener la subida de los precios de los alimentos por el impacto de la guerra de Irán

El debate en el Ejecutivo enfrenta la rebaja fiscal frente al tope de precios, con dudas sobre el impacto en la recaudación estatal.

La opción más probable es la bajada del IVA de los alimentos básicos, como ya se hizo en 2022 por la guerra de Ucrania.

El Gobierno estudia medidas para frenar la subida de precios de los alimentos causada por la guerra de Irán.

El Gobierno ya se plantea opciones para contener la subida de los precios de los alimentos que han comenzado una preocupante escalada desde que estallara la guerra de Irán, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL-Invertia.

Oficialmente, desde el Ministerio de Economía se indica a este diario que si hiciera falta adoptar más medidas, se analizaría en función de cómo evolucione la guerra.

Aunque EL ESPAÑOL ya ha informado de que el Gobierno es muy pesimista sobre la guerra y creen que sus efectos en los precios y el turismo podrían mantenerse durante al menos ocho meses más.

Es por ello por lo que ya se están planteando las fórmulas para actualizar el actual decreto de medidas de ayudas que expira en junio, el que podría incluir medidas concretas para controlar los precios de los alimentos, si es que su tendencia sigue siendo ascendente.

Y en este sentido, la opción que cobra más fuerza dentro del Gobierno es la bajada del IVA de los alimentos que ya se puso en marcha en 2022 a propósito de la guerra de Ucrania.

Entonces, los alimentos básicos o de primera necesidad como pan, leche, huevos, legumbres o frutas pasaron a tener un IVA del 0%. Mientras que otros como las pastas o los aceites de semilla (de girasol) se quedaron en el 5%.

Una medida que ya han solicitado empresarios del sector de la distribución y asociaciones de consumidores. Por el contrario, desde Sumar y Podemos piden intervenir y topar los precios de los alimentos antes que realizar rebajas fiscales para que -dicen- "los empresarios no ganen más dinero con la guerra".

Con todo, la subida de los precios y determinados productos básicos parece inevitable. Ya en el primer mes de guerra los datos no fueron buenos. La inflación general de marzo fue del 3,4% por el impacto de los precios del carburante y la energía, pero el IPC de los alimentos sin elaboración se disparó hasta el 4,8%.

Una tendencia que se ha mantenido en abril en niveles similares, según las cifras publicadas el pasado jueves por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

A falta de conocer el detalle de los datos oficiales, el IPC general bajó dos décimas hasta el 3,2%. Aunque todo parece indicar que esta reducción tiene que ver básicamente con la contención de los precios energéticos por el paquete de ayudas que el Gobierno activó el 20 de marzo.

El Gobierno dice públicamente que el plan aprobado cumple con su objetivo de evitar que el golpe energético se traslade de forma permanente a los precios y al poder adquisitivo de los hogares.

De hecho, el plan original era que esta contención se trasladara de manera paulatina a los precios de los alimentos.

Sin embargo, las cifras de abril siguen indicando que -pese a que la cesta de la compra se ha contenido casi sin variación- hay productos básicos como los huevos, las frutas y verduras, el pan, los pescados y la carne, que siguen disparados.

Subidas de los precios

En marzo, los datos del IPC indican que los huevos subieron un 21,2% interanual, la carne de vacuno se disparó un 13,7%, legumbres y hortalizas frescas un 8% y el pescado un 6,7%.

Y en el caso de abril, según la OCU, el tomate de ensalada subió un 15%, los limones un 11%, la ensalada un 6%, el salmón un 5%, el café un 4%, y la barra de pan un 3%.

Hace unos días, el ministro de Agricultura, Luis Planas, reconoció que el Gobierno está haciendo un seguimiento diario de la evolución de la economía, los costes energéticos y su repercusión en relación con los precios de la alimentación.

Preguntado por si el Ejecutivo se planteaba medidas como una rebaja de IVA de los alimentos para detener esa subida, Planas dijo que no descartan nada.

Ingresos fiscales

De esta manera, en el Gobierno hay coincidencia de que si los precios siguen subiendo será necesario incluir en el próximo paquete de ayudas de junio alguna medida potente relacionada con los precios de los alimentos.

Pero las dudas pasan por la fórmula que se utilizará. Dentro del ala socialista hay coincidencia de que la bajada del IVA es lo que tendría un impacto más inmediato para reducir precios, como ha pasado con los carburantes.

Aunque esto implique poner en riesgo 2.000 millones de euros en ingresos fiscales por el IVA de los alimentos básicos. O lo que es lo mismo, cada mes que esté en vigor esta bajada, el Estado dejará de ingresar 167 millones.

Y además tienen la negativa de Sumar que prefiere topar los precios. Una medida rechazada por el mundo empresarial ya que -consideran- enviaría una mala señal intervencionista para los inversores y para la economía.

En cualquier caso, todo dependerá de la evolución de mayo. Si los precios de los alimentos -y de determinados alimentos básicos- se disparan se activarán las medidas en las que se trabaja. Un tiempo en el que el gran objetivo será buscar consenso entre los socios de Gobierno.