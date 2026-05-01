Trump subirá al 25% el arancel a la importación de vehículos europeos: "La UE no está cumpliendo nuestro acuerdo"

El anuncio se produce en un contexto de tensiones con la UE, especialmente por la falta de apoyo europeo a la política estadounidense en Irán.

Trump aclara que los vehículos fabricados en plantas estadounidenses no estarán sujetos a este nuevo arancel.

El presidente justifica la medida alegando que la Unión Europea no está cumpliendo el acuerdo comercial con Estados Unidos.

Donald Trump ha anunciado que subirá del 15% al 25% el arancel a la importación de vehículos europeos en EE.UU.

Donald Trump retoma sus ataques arancelarios. El presidente de Estados Unidos ha anunciado que la Casa Blanca va a subir al 25% los aranceles a la importación de vehículos europeos.

El arancel está, en estos momentos, en el 15%. Por tanto, la subida será de diez puntos. Un movimiento que Trump justifica en que "la Unión Europea (UE) no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial".

El magnate ha hecho este anuncio este mismo viernes, a través de su red social TruthSocial.

"Me complace anunciar que, dado que la UE no está cumpliendo con nuestro acuerdo comercial, la próxima semana aumentaré los aranceles que se cobran a la UE por los automóviles y camiones que ingresen a Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25%", en indica en su perfil.

"Se entiende y se acuerda plenamente que, si se fabrican automóviles y camiones en plantas de EEUU, no se aplicarán aranceles", matiza.

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"Actualmente se están construyendo numerosas plantas de automóviles y camiones, con una inversión de más de 100.000 millones de dólares, una cifra récord en la historia de la fabricación de automóviles y camiones. Estas plantas, con personal estadounidense, abrirán pronto. ¡Nunca antes se había visto algo así en Estados Unidos!", concluye.

Trump ha anunciado este movimiento en un momento de especial tensión con la UE y los Estados miembros por la falta de apoyo de estos a la ofensiva de Estados Unidos en Irán.

En cualquier caso, no es la primera vez que el principal inquilino de la Casa Blanca enarbola esta amenaza arancelaria hacia los vehículos europeos.

Antes de cerrarse el acuerdo con la Comisión Europea que el propio Trump menciona, la Casa Blanca amenazaba constante con subir las tariff al 25%.