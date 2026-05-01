El Gobierno se escuda en la "incertidumbre" generada por Irán para no informar a la UE de la situación real de la economía

El déficit público para 2026 variará entre el 1,5% y el 2,1% del PIB, según el tratamiento de los gastos extraordinarios, con una reducción de solo tres décimas si se computa todo el gasto público.

Se ha revisado al alza la previsión de inflación para 2026, que pasa del 2,1% al 3,1%, y la deuda pública se prevé que baje del 100% del PIB.

El Ejecutivo prevé un impacto negativo en el PIB de entre 1 y 4 décimas para 2026, dependiendo de la duración del conflicto en Oriente Próximo, y calcula que las pérdidas podrían extenderse hasta 2027.

El Gobierno ha enviado a la Comisión Europea el Informe de Progreso Anual sobre el cumplimiento de los compromisos fiscales, pero ha pospuesto una actualización integral del escenario macroeconómico por la "incertidumbre" causada por la guerra en Irán.

En las últimas horas de este jueves y rozando el límite temporal y legal, el Gobierno ha enviado a la Comisión Europea (principal órgano ejecutivo de la UE) el Informe de Progreso Anual que recoge el cumplimiento de los compromisos fiscales y de política económica incluidos en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo de España.

Sin embargo, y pese a los notables cambios que están generando en las previsiones económicas la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, el Ejecutivo ha decidido "posponer una actualización integral de las variables del escenario macroeconómico".

Ante Bruselas, el Ejecutivo se escuda en la "elevada incertidumbre" derivada del conflicto en Oriente Próximo y en la "extraordinaria volatilidad de los mercados energéticos", según indica el Ministerio de Economía en un comunicado.

Con todo, el departamento que dirige Carlos Cuerpo cuenta ya con unas "bandas de impacto" que oscilan entre 1 y 4 décimas de PIB para este 2026 "en función del escenario de duración del conflicto, una horquilla excesivamente amplia para sustentar una calibración estable".

Se trata de una aproximación que ya contó EL ESPAÑOL-Invertia esta misma semana. De hecho, los de Cuerpo calculan que los daños al PIB por el conflicto en el Golfo se extenderán a 2027, cuando las pérdidas económicas podrían llegar a las dos décimas de PIB.

En cambio, Economía sí que ha ejecutado una "actualización mecánica de los deflactores - es decir, de la inflación- para incorporar los últimos datos de cierre de 2025". Así, la previsión de subida de precios de 2026 se ha revisado del 2,1% al 3,1%.

El informe enviado a Bruselas recoge también la previsión de dejar la deuda pública por debajo del 100% en 2026, como ya había anunciado el propio Cuerpo.

En el caso del déficit, hay matices, según Economía. Como ya ha contado este periódico, 2025 cerró con unos números rojos del 2,4%. Sin embargo, cae al 2,2% si se excluye el gasto excepcional generado por los daños de la dana, algo que permiten las reglas fiscales europeas.

Con estas cartas sobre la mesa, "la previsión es que el déficit de 2026 se sitúe en el 1,5% del PIB excluyendo el conjunto de one-offs,", indica Economía. "En el 1,6% si se descuentan únicamente los gastos extraordinarios derivados de las inundaciones de principios de año y las medidas restantes de la DANA". Finalmente, se quedaría en el 2,1% si se computaran todas las partidas.

Es decir, que la reducción del déficit público en 2026 será de sólo tres décimas de PIB si se tiene en cuenta todo el gasto público.