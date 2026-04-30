El crecimiento de la eurozona se estanca en el primer trimestre y la inflación se dispara hasta el 3% por la guerra de Irán

A pesar de la incertidumbre económica, el mercado laboral de la eurozona mostró resistencia, con una tasa de paro que bajó al 6,2% en marzo de 2026.

España registró una inflación del 3,5%, la más alta entre las grandes economías del euro, mientras que Alemania e Italia marcaron un 2,9% y Francia un 2,5%.

La inflación energética lideró las subidas, alcanzando un 10,9%, lo que elevó la tasa general por encima del objetivo del BCE y complicó la toma de decisiones sobre los tipos de interés.

El crecimiento de la eurozona se estancó en el primer trimestre de 2026, con solo un 0,1%, mientras la inflación subió al 3% en abril por el impacto de la guerra en Irán.

El "shock de estanflación" en la Unión Europea del que avisó la Comisión de Ursula von der Leyen tras el estallido de la guerra de Irán -una combinación de repunte brusco de precios y parón de la actividad económica- empieza a hacerse realidad.

El crecimiento de la eurozona se ralentizó hasta el 0,1% en el primer trimestre del año (frente al 0,2% registrado entre octubre y diciembre de 2025), mientras que la inflación repuntó cuatro décimas en abril hasta el 3% debido a la subida de los precios de la energía, un punto por encima del objetivo del Banco Central Europeo (BCE), según la estimación preliminar publicada este jueves por Eurostat.

Este escenario de estanflación complica el margen de maniobra de la institución que dirige Christine Lagarde, atrapada entre el riesgo de que una subida de tipos frene aún más la actividad y la necesidad de contener unas tensiones de precios que siguen al alza.

De momento, el BCE prevé mantener los tipos sin cambios en el 2% en su reunión de este jueves, mientras continúa calibrando su respuesta a la guerra en Irán. Pero los mercados anticipan ya una primera subida de un cuarto de punto en junio y otros dos incrementos antes de que acabe el año.

Entre los Estados miembros de los que hay datos disponibles para el primer trimestre de 2026, Finlandia (+0,9%) registró el mayor crecimiento respecto al trimestre anterior, seguida de Hungría (+0,8%), Estonia y España (ambas con un +0,6%). En el lado contrario, se registraron caídas en Irlanda (-2,0%), Lituania (-0,4%) y Suecia (-0,2%).

Pese al impacto de la guerra en Irán, Alemania logró avanzar una décima más que en el último trimestre de 2025, hasta el 0,3%. En cambio, España desacelera del 0,8% al 0,6%, Francia se estanca en el 0%, tras el 0,2% previo, e Italia reduce su ritmo del 0,3% al 0,2%, en una tendencia generalizada de pérdida de impulso.

Euro area #inflation expected to be at 3.0% in April 2026, up from 2.6% in March 2026. Components: energy +10.9%, services +3.0%, food, alcohol & tobacco +2.5%, other goods +0.8% - flash estimate https://t.co/kbJBsXQRzk pic.twitter.com/ZLMkiCcAFZ — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 30, 2026

Por su parte, la inflación interanual de la eurozona se situó en el 3,0% en abril de 2026, frente al 2,6% de marzo. Por componentes, la energía volvió a liderar las subidas con una tasa del 10,9%, muy por encima del 5,1% de marzo, en un contexto de fuerte tensión en los mercados.

Le siguieron los servicios, con un 3,0% (frente al 3,2% del mes anterior), los alimentos, el alcohol y el tabaco, que avanzan al 2,5% (2,4% en marzo), y los bienes industriales no energéticos, que repuntan hasta el 0,8% desde el 0,5%.

La inflación subyacente -que excluye alimentos, energía, alcohol y tabaco por ser los componentes más volátiles- bajó una décima en abril, hasta el 2,2%.

Entre las grandes economías del euro, España vuelve a situarse a la cabeza con una inflación del 3,5%, cinco décimas por encima de la media de la eurozona, lo que erosiona su posición relativa de competitividad. Le siguen Alemania e Italia, ambas en el 2,9%, mientras que Francia se mantiene más contenida, con un 2,5%.

Los primeros compases de la guerra en Irán aún no han tenido impacto visible en el mercado laboral, que por ahora muestra resistencia. En marzo de 2026, la tasa de paro de la eurozona bajó una décima, hasta situarse en el 6,2%.

Por países, Finlandia encabeza la lista con un desempleo del 10,4%, seguida muy de cerca por España (10,3%) y Grecia (9%). En el extremo opuesto, los niveles más bajos se registran en la República Checa (3,1%), Bulgaria (3,2%) y Polonia (3,3%).