El empleo se desploma en 170.300 personas en el primer trimestre y eleva el paro al 10,8% en pleno freno económico

Las claves

Las claves Generado con IA El empleo en España cayó en 170.300 personas en el primer trimestre del año, la mayor bajada desde el Covid, elevando la tasa de paro al 10,83%. El número total de parados subió en 231.500, alcanzando los 2,7 millones, y los hogares con todos sus miembros en paro aumentaron en 78.500. Los sectores de servicios y hostelería lideraron la destrucción de empleo, mientras que la industria, la construcción y la agricultura registraron ligeros aumentos. En los últimos doce meses, el empleo creció en 527.600 personas y el paro se redujo en 80.600, aunque el primer trimestre muestra un fuerte deterioro.

El número de ocupados en el primer trimestre del año se ha desplomado en 170.300 personas casi el doble que el año pasado y la mayor caída en ese periodo desde el Covid, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publica el INE. Sin contar con el efecto de la pandemia, es el peor año desde 2013.

La ocupación se queda en 22,29 millones de trabajadores a finales de marzo y pierde la cota de 22,4 del último trimestre de 2025, donde logró un gran repunte a causa de las campañas de Navidad en hostelería y comercio.

Ese mal comportamiento del mercado laboral, típico entre enero y marzo de cada año, es el primer síntoma grave de la desaceleración a la que se enfrenta la economía y dispara la tasa de paro en casi un punto, hasta el 10,83%. El número total de parados queda en 2,7 millones, tras subir en tres meses en 231.500 personas.

Al igual que ocurrió con el dato de la afiliación mensual a la Seguridad Social, desde el Gobierno se destaca el dato desestacionalizado, sin tener en cuenta los movimientos atípicos del mercado. En ese cómputo analítico e hipotético, la ocupación crece hasta 22,5 millones de trabajadores.

Pero los datos reales reflejan incluso que los hogares con todos sus miembros activos en paro se incrementaron en 78.500 este trimestre, hasta 850.700. Por su parte, los que tenían a todos sus miembros activos ocupados disminuyeron en 121.300 y se situaron en 1,2 millones.

En el análisis por sectores económicos, los datos actualizados del INE demuestran que la mayor parte del retroceso se produjo en los servicios y la hostelería, con 228.400 ocupados menos.

Frente a ello y como dato positivo, el empleo mejoró en la industria (28.100 más), la construcción (17.500 trabajadores) y la agricultura (12.500).

También fue muy alta la caída del empleo a tiempo completo, con 116.500 personas menos entre enero y marzo, prácticamente el doble de los 53.800 en que se recortó la ocupación a tiempo parcial. Los asalariados cayeron 102.900 (17.600 fijos y 85.400 eventuales) y los trabajadores por cuenta propia descendieron en 68.600 personas.

En todos los epígrafes a la baja las cifras fueron elevadas en el primer trimestre. Incluso el empleo privado cayó en 191.400 puestos, que contrastan con los 21.100 en que se incrementó la ocupación en el sector público.

Por sexo, el empleo se redujo este trimestre en 80.100 hombres y en 90.200 mujeres. Por nacionalidad, bajó en 111.300 entre los españoles -incluye doble nacionalidad- y en 59.000 entre los extranjeros.

Las cifras resultan más halagüeñas en el cómputo que se hace de los últimos doce meses. En un año, el empleo aumentó en 527.600 personas (un 2,42%), con incrementos de 313.200 hombres y 214.400 mujeres. La mayor parte de esa subida se produce a tiempo completo (567.000 personas), frente a la caída en 40.000 puestos a tiempo parcial.

Más población activa

La tasa de paro sorprendió el último trimestre del año pasado con una caída por debajo de la cota del 10%, causada tanto por la mejora del empleo como por la reducción atípica de la población activa, que es el denominador sobre el que se calcula.

En este trimestre ha ocurrido justo lo contrario: la población en edad de trabajar creció en 61.200 personas, casi lo mismo que cayó a finales de año, y la tasa de paro se ha disparado nueve décimas, hasta el 10,83%.

En total, en marzo había en España poco más de 25 millones de población activa, según la EPA, tras subir en 46.700 mujeres y 14.400 hombres desde enero. Por nacionalidad, el número de activos españoles cayó en 4.600 personas, mientras que se disparó en 65.800 entre los inmigrantes.

La tasa de actividad bajó ocho centésimas, hasta el 58,86%. La de los españoles descendió también ocho centésimas, hasta el 57,21% y la de los extranjeros se redujo 25 centésimas, hasta el 68,49%.

En lo que respecta al aumento absoluto del paro en el primer trimestre, creció en 94.500 hombres y 137.000 mujeres. Por nacionalidad, el desempleo se incrementó entre los españoles (incluida la doble nacionalidad) en 106.700 y entre los extranjeros en 124.800.

El paro también aumentó en 39.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y en 19.200 entre las personas que buscan su primer empleo.

Si tenemos en cuenta los últimos doce meses, la evolución es positiva. La cifra total de desempleados se redujo en 80.600 personas (62.200 hombres y 18.400 mujeres menos). El número de parados que ha perdido su empleo hace más de un año bajó en 42.000 y el de parados que buscan su primer empleo en 6.100.