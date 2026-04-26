La otra cara de la regularización: más PIB y recaudación fiscal pero más paro y más presión a los servicios públicos

No se espera un efecto negativo en los salarios, e incluso la regularización podría reducir el empleo informal y facilitar el relevo generacional en sectores con escasez de trabajadores.

La formalización de inmigrantes permitirá mayor recaudación de impuestos y dinamizará el consumo y el acceso a créditos, aunque coincidirá con una inflación media prevista del 3% en 2026.

Expertos advierten que, aunque aflorará empleo ya existente, la incorporación masiva podría elevar la tasa de paro y aumentar la presión sobre los servicios públicos.

La regularización de hasta 500.000 inmigrantes en España aportará más PIB y recaudación fiscal, especialmente en sectores como hostelería, manufacturas y construcción.

La economía española encara en 2026 un escenario marcado por la confluencia de dos grandes factores. Por un lado, la regularización extraordinaria de población extranjera —que podría alcanzar a unas 500.000 personas—, y, por otro, una fase de menor crecimiento tras el fuerte impulso del año anterior.

Economistas y expertos prevén que la regularización tendrá efectos positivos sobre la actividad y las cuentas públicas, pero también puede elevar el paro y reforzar la presión sobre los servicios públicos.

El proceso, abierto hasta el próximo 30 de junio, permitirá a los beneficiarios obtener una autorización inicial para residir y trabajar durante un año en cualquier sector.

Para acogerse, deberán acreditar su llegada a España antes del 1 de enero de 2026, una permanencia continuada de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales.

Su arranque ha sido masivo. En sus primeros días se han registrado 42.790 solicitudes telemáticas y 5.454 de forma presencial.

El estímulo de la regularización

Las previsiones para 2026 apuntan a una moderación generalizada de la expansión de la economía española tras el sólido avance del 2,8% del PIB en 2025.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y la OCDE sitúan el crecimiento de la economía española en el 2,1%, mientras que el Banco de España calcula que la expansión será del 2,3% y BBVA Research, del 2,4%.

Este cambio de ritmo responde a un menor estímulo del entorno internacional y al agotamiento de algunos de los motores que impulsaron la actividad el año pasado.

En este contexto, la economía seguirá avanzando, pero con menos tracción.

La regularización contribuirá a sostener esa expansión. BBVA Research estima que podría aportar en torno a medio punto porcentual adicional al PIB mediante el afloramiento de actividad ya existente en sectores intensivos en mano de obra como las actividades del hogar, la hostelería, las manufacturas y la construcción.

No obstante, parte de este efecto tiene un componente estadístico. "Si un trabajador de la economía sumergida ahora computa como empleado genera una mayor aportación al PIB pero no es del todo real pues ya generaba valor pero no computaba", explica Pedro Aznar, profesor del departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de Esade.

El empleo y el relevo demográfico

La desaceleración tendrá su reflejo en el mercado laboral. Tras un 2025 de récord absoluto —con 605.400 nuevos empleos y una tasa de paro del 9,93%, por debajo del 10% por primera vez desde 2008—, las previsiones apuntan a una moderación.

El Banco de España calcula que el ritmo de creación de empleo pasará del 2,7% del año pasado al 2,2% en 2026, lo que mantendrá la tasa de paro estancada en el entorno del 9,9%.

BBVA Research y el FMI coinciden en situar el desempleo en el 9,8%.

En este escenario, la regularización no implica automáticamente la creación de empleo, pero sí amplía la población activa potencial. "Si se combina la incorporación de medio millón de personas en un momento de menor creación de empleo el paro podría subir", advierte Aznar.

Señala que la búsqueda de trabajo formal no es inmediata y que puede que"una parte solo consiga empleo a tiempo parcial".

Sin embargo, el impacto técnico en las estadísticas será limitado. Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, aclara que en la Encuesta de Población Activa (EPA) "muy probablemente no veamos grandes efectos" porque gran parte de estas personas "ya están trabajando y, por lo tanto, son activos".

Tampoco engrosarán de golpe las listas del SEPE, al necesitar unos dos años de cotización para exigir prestaciones.

A medio plazo, Felgueroso recuerda que esta legalización permitirá a muchos inmigrantes salir de la precariedad y acceder a sectores acordes a su cualificación real.

Recuerda que "tenemos muchos casos de personas con titulaciones universitarias, incluso hasta médicos, que trabajan donde pueden hasta que se les regulariza".

Además, insiste en que su integración es vital ante el fuerte envejecimiento de España: "Nos están relevando en ocupaciones para las cuales ya no tenemos personal nativo y que son muy necesarias".

Recaudación, consumo e inflación

Donde sí se observará un impacto directo será en las cuentas públicas. La formalización permitirá aflorar bases imponibles que afectan “a prácticamente todos los impuestos”, señala Felgueroso, mejorando la recaudación de IRPF o del Impuesto de Sociedades.

Este ingreso extra será un alivio en un momento en el que el Banco de España prevé que el déficit público se mantenga enquistado en el 2,3% del PIB tanto en 2026 como en 2027.

Además, la regularización modifica el comportamiento económico de los beneficiarios. Al salir de la incertidumbre legal, "tus patrones de consumo y tus expectativas en España como inmigrante se amplían", explica el experto de Fedea, lo que les otorgará "derecho a pedir préstamos", con efectos directos sobre el mercado inmobiliario y financiero.

Esta inyección de consumo coincidirá con un repunte en el coste de la vida. El estallido del conflicto bélico en Oriente Próximo ha provocado un shock energético que, según las previsiones del Banco de España, elevará la inflación media hasta el 3% en 2026, dificultando la recuperación del poder adquisitivo.

La regularización también implica costes de ajuste ineludibles. El servicio de estudios de BBVA subraya la necesidad de acompañar la regularización con políticas públicas que mitiguen la presión adicional tanto en el mercado laboral como en la utilización de los servicios públicos.

Por último, y pese a los temores sociales habituales, la evidencia empírica no apunta a una caída generalizada de los sueldos.

Felgueroso recuerda que la regularización masiva de 2005 "no tuvo efectos directos sobre los salarios" e incluso ayudó a reducir el tamaño del empleo informal de los trabajadores nacionales por un "efecto contagio" de legalidad en las empresas.

"Hay demanda de trabajadores, en muchos casos con salarios bajos y empleos que no son a tiempo completo", añade Aznar, quien no cree que "el efecto bajada de salario sea significativo".