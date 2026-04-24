Von der Leyen frena a Sánchez: descarta relajar las reglas de disciplina fiscal o dar más tiempo para los Next Gen

Sánchez solicitó una prórroga de hasta un año para utilizar los fondos Next Generation, pero la Comisión advierte que no tiene margen para modificar los plazos establecidos legalmente.

España propuso que el gasto en electrificación y energías renovables no compute como déficit, pero la Comisión mantiene los plazos y condiciones vigentes para los fondos Next Generation.

La Comisión Europea insiste en que la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad solo puede activarse en caso de grave recesión económica, situación que actualmente no se da.

Ursula von der Leyen rechaza la petición de Pedro Sánchez de flexibilizar las reglas fiscales de la UE y ampliar el plazo para ejecutar los fondos Next Generation.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha frenado este viernes en seco las maniobras de última hora de Pedro Sánchez para incrementar el gasto público en respuesta a la guerra de Irán sin contar con nuevos Presupuestos, apelando tanto a más ayudas nacionales como a una flexibilización del uso de los fondos europeos.

En la cumbre informal de líderes europeos celebrada en Nicosia, el presidente del Gobierno sorprendió al plantear, sin aviso previo, una relajación de las reglas de disciplina fiscal de la UE y una prórroga de hasta un año del plazo para ejecutar los fondos Next Generation, que en principio concluye el 31 de agosto de 2026. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha salido al paso de forma inmediata para rechazar de plano ambas peticiones.

En la rueda de prensa final, Von der Leyen ha replicado a Sánchez que la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad -que daría barra libre a los Gobiernos para disparar el gasto público, sin preocuparse por el déficit o la deuda- "solo puede activarse en caso de una grave recesión económica en la zona del euro o en la Unión Europea en su conjunto".

"Afortunadamente, este no es el caso en el que nos encontramos actualmente. Pero seguimos supervisando muy de cerca la evolución de la situación, y el Ecofin lo debatirá en detalle, por lo que permanecemos atentos", asegura la presidenta de la Comisión. Los ministros de Economía vuelven a reunirse el próximo 5 de mayo en Bruselas.

Sánchez no ha aclarado si lo que plantea es activar esta cláusula de escape general por recesión, que se usó durante la pandemia y la guerra de Ucrania, o si de lo que habla es de la cláusula nacional, que hasta ahora ha sido invocada por 17 países para aumentar el gasto en Defensa. España rechaza recurrir a este mecanismo porque se niega a subir la inversión militar más allá del actual 2%, pese a que firmó la declaración de La Haya que obliga a llegar al 5%.

En la cumbre de Chipre, el presidente del Gobierno ha hablado en términos generales de "aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, como hicimos con el gasto en Defensa". En concreto, la propuesta de España es que el gasto en la electrificación de la economía y en energías renovables no compute como déficit.

En cuanto a los fondos Next Gen, el Ejecutivo comunitario también descarta cualquier tipo de prórroga, que exigiría el apoyo unánime de los 27 Estados miembros y a la que siempre se han opuesto Alemania y el club de los 'frugales': Países Bajos, Austria o Suecia.

"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia fue diseñado como un instrumento temporal para ayudar a los Estados miembros a recuperarse de la crisis económica provocada por la Covid-19", ha dicho a EL ESPAÑOL-Invertia un portavoz de la Comisión.

"Los plazos de ejecución están consagrados en el Reglamento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Reglamento del Instrumento de Recuperación de la Unión Europea y la Decisión sobre Recursos Propios. La Comisión debe respetar estos plazos y no tiene margen de discrecionalidad para apartarse de ellos", subraya el portavoz.

El presidente del Gobieno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia este viernes en la cumbre de Chipre Reuters

"Por tanto, los Estados miembros deben cumplir todos los hitos y objetivos pendientes antes del 31 de agosto de 2026, presentar sus últimas solicitudes de pago a la Comisión antes del 30 de septiembre, y la Comisión efectuará los pagos finales antes del 31 de diciembre de 2026", ha zanjado.

En concreto, Sánchez había reclamado en Nicosia "abrir el debate sobre una prórroga de seis a doce meses de los fondos Next Generation para destinar los recursos no ejecutados a la electrificación y la transformación energética de nuestras economías". Es la primera vez que su Gobierno plantea ante los socios comunitarios una ampliación del plazo desde la creación de estas ayudas en 2021, cuando ya se fijó la fecha límite del 31 de agosto de 2026.

Sánchez ya renunció a principios de año a 60.000 millones en créditos blandos del programa Next Generation por el retraso en las inversiones y reformas comprometidas con la UE. A día de hoy, España tiene aún pendientes de recibir 25.000 millones en transferencias a fondo perdido y otros 6.500 millones en préstamos. Sus declaraciones de este viernes en Chipre apuntan a un creciente temor a perder parte de esos fondos.