Cuerpo reconoce que siguen sin adjudicarse 27.700 millones de fondos 'Next Generation' cuando sólo quedan cinco meses

El fondo 'España Crece' contará con una inyección inicial de 10.500 millones y espera movilizar hasta 120.000 millones en colaboración con el sector privado.

Hasta el 31 de marzo se han adjudicado ayudas por 66.982 millones, pero el ritmo actual es insuficiente para repartir el total restante antes de la fecha límite.

Expertos estiman que cerca de 20.000 millones podrían tener que devolverse a Bruselas por falta de adjudicación antes del plazo del 31 de agosto.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció que quedan por adjudicar 27.700 millones de euros de los fondos Next Generation, con solo cinco meses para repartirlos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha reconocido este jueves en el Congreso que todavía quedan por repartir al menos 27.700 millones de euros de los fondos europeos 'Next Generation' cuando solo restan cinco meses para adjudicarlos.

Una cifra que coincide con los datos publicados por EL ESPAÑOL-Invertia hace una semana y confirma que, dado el escaso margen temporal que queda (todo debe ser adjudicado antes del 31 de agosto), aumenta el riesgo de que miles de millones tengan que ser devueltos.

La cifra que expertos han compartido con este diario habla de que unos 20.000 millones de euros deberían volver a Bruselas porque no se podrán adjudicar.

El ministro ha hecho su noveno balance del Plan de Recuperación y Resiliencia -el primero como vicepresidente primero- ante la Comisión Mixta para la Unión Europea del Congreso de los Diputados.

La actualización de Cuerpo incluye datos de adjudicación hasta el 31 de marzo y dice que hasta la fecha se han adjudicado ayudas equivalentes a 66.982 millones, lo que implica que se quedan por repartir 27.408 millones.

Este dato es superior en 1.110 millones de euros a los65.872 registrados hasta el 28 de febrero, lo que sigue suponiendo un avance mensual insuficiente. Recordemos que el mes anterior el avance fue de apenas 482 millones.

Si se mantiene esta tendencia en los cinco meses que quedan, apenas se repartirían 6.000 millones, quedándose 21.000 millones sin repartir, solo en ayudas no reembolsables.

Pero además Cuerpo ha avanzado los créditos entregados. Ha indicado que se han desplegado 7.959 millones de una dotación total de 12.518 millones.

Tras renunciar a 60.454 millones de préstamos a comienzos de este año, la cantidad máxima que podemos recibir de fondos europeos 'NextGen' es de 102.560 millones, 79.854 no reembolsables y 22.786 de préstamos.

Sin embargo, actualmente hay 94.390 millones en convocatorias de ayudas, lo que reduce a 8.500 los créditos financiados con fondos europeos.

Cuerpo también se refirió al fondo 'España Crece', la herramienta que utilizará el Gobierno para dar continuidad a los créditos de los 'Next Generation'.

Con una inyección inicial de 10.500 millones respaldará los instrumentos atendiendo al carácter estratégico y/o instrumental de los proyectos, adaptándose a la demanda de los sectores.

Cuerpo ha dicho que se realizará una asignación market driven, sin que puedan limitar el impacto final de la financiación otorgada.

Fondo 'España Crece'

Luego se le sumarán 60.000 millones de activos adicionales. El Instituto de Crédito Oficial (ICO) cuenta con el respaldo de la garantía estatutaria del Reino de España, "lo que permite financiación a un coste extraordinariamente bajo", ha indicado el ministro.

También ha recordado que el "Marco de Apetito por el Riesgo del ICO" fija un objetivo interno de coeficiente de capital del 16,5%, algo más de un punto porcentual por encima de los requerimientos del regulador; el nivel de activo estimado es consistente con este umbral aprobado internamente.

Finalmente, se esperan movilizar 120.000 millones de euros. Las transacciones se estructurarán en cofinanciación con el sector privado, con participación de inversores nacionales e internacionales.

En promedio, se espera un euro de financiación privada por cada euro de financiación pública; en el caso del capital (equity), se prevé una mayor movilización debido al apalancamiento bancario en las empresas participadas.

En la financiación de proyectos de vivienda (23.000 millones), se espera una movilización menor, dado el papel necesario del ICO en la provisión de deuda a muy largo plazo para alquiler asequible.