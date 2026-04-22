España se consolida como el quinto país más endeudado de la UE pese al fuerte crecimiento

La Autoridad Fiscal advierte que las ayudas energéticas pueden poner en riesgo el cumplimiento de las reglas fiscales de la UE.

A pesar de la reducción del déficit al 2,4% en 2025, la deuda sigue lejos del límite del 60% fijado por el Pacto de Estabilidad.

Solo Grecia, Italia, Francia y Bélgica superan a España en nivel de deuda dentro de la Unión Europea.

España es el quinto país más endeudado de la UE, con una deuda pública del 100,7% del PIB en 2025.

Pese a un crecimiento que duplica la media de la eurozona -como le gusta presumir al Gobierno de Pedro Sánchez-, España se afianza como el quinto país más endeudado de la Unión Europea, lo que le deja en una posición especialmente vulnerable ante cualquier giro en el sentimiento de los mercados.

Ni siquiera en un contexto de bonanza económica logró Sánchez un ajuste significativo: la deuda pública apenas cayó nueve décimas en 2025, hasta el 100,7% del PIB (1,698 billones de euros), aún muy lejos del límite del 60% que exige el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, según los datos definitivos publicados este miércoles por Eurostat.

Solo cuatro países presentan niveles de deuda superiores a los de España: Grecia (146,1% del PIB), Italia (137,1%), Francia (115,6%) y Bélgica (107,9%), lo que sitúa a la economía española entre las más apalancadas de la Unión Europea.

En el extremo opuesto de la tabla, los países de la UE con menor nivel de deuda son Estonia (24,1%), Luxemburgo (26,5%), Dinamarca (27,9%), Bulgaria (29,9%), Irlanda (32,9%), Suecia (35,1%) y Lituania (39,5%).

En la eurozona, la ratio de deuda pública sobre el PIB aumentó ligeramente del 87% a finales de 2024 al 87,8% al cierre de 2025, mientras que en el conjunto de la Unión Europea pasó del 80,7% al 81,7%.

A diferencia de lo ocurrido con la deuda, España -gracias a la cifra récord de ingresos fiscales- sí ha logrado avances en la reducción del déficit público, que pasó del 3,2% en 2024 al 2,4% en 2025.

El desfase presupuestario se sitúa así con holgura por debajo del umbral del 3% que fija el Pacto de Estabilidad, lo que, en principio, aleja el riesgo de un procedimiento sancionador por parte de Bruselas.

No obstante, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ya ha advertido de que el paquete de ayudas energéticas aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a la crisis de Irán podría terminar vulnerando las reglas fiscales de la UE.

En la eurozona, el déficit público en relación con el PIB se redujo del 3,0% en 2024 al 2,9% en 2025. En el conjunto de la Unión Europea, en cambio, se mantuvo sin cambios en el 3,1%, el mismo nivel que el año anterior.

En 2025, todos los Estados miembros registraron déficit, salvo Chipre (+3,4%), Dinamarca (+2,9%), Irlanda (+1,8%), Grecia (+1,7%) y Portugal (+0,7%), que cerraron el ejercicio con superávit.

Los mayores desequilibrios se observaron en Rumanía (-7,9%), Polonia (-7,3%), Bélgica (-5,2%) y Francia (-5,1%). En total, once países presentaron déficits iguales o superiores al 3% del PIB.