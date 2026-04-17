Casi medio millón de familias españolas dedican más de un 40% de su renta a pagar créditos

Mientras la deuda familiar general baja, la presión financiera se concentra en los hogares con menores ingresos, aumentando la desigualdad.

El crédito personal y el uso de tarjetas de crédito, con intereses superiores al 18,5%, son las vías de financiación más extendidas tras la hipoteca.

El 23,1% de las familias más pobres endeudadas dedica más del 40% de sus ingresos anuales a cumplir con el banco.

Cerca de 455.000 familias españolas destinan más del 40% de su renta anual exclusivamente al pago de créditos.

La mejora de las cifras macroeconómicas en España oculta un drama silencioso en las economías domésticas más frágiles. Cerca de medio millón de hogares viven atrapados en una situación de asfixia financiera grave, viéndose obligados a destinar más del 40% de todo el dinero que ingresan al año única y exclusivamente a pagar las cuotas de sus créditos.

Esta es una de las conclusiones de la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) 2024, el informe exhaustivo elaborado por el Banco de España que radiografía la salud patrimonial del país a cierre de dicho año.

El documento evidencia cómo el peso de los préstamos castiga de forma asimétrica a los distintos estratos sociales.

En la actualidad, España cuenta con 19,9 millones de hogares. El grupo de mayor vulnerabilidad, formado por el 20% con menos ingresos, engloba a casi 4 millones de familias. De ellas, prácticamente la mitad (el 49,5%) arrastra algún tipo de deuda.

El verdadero problema aflora al analizar el esfuerzo titánico que les supone devolver ese dinero: el 23,1% de estas familias pobres endeudadas tiene que sacrificar más del 40% de su renta anual para cumplir con el banco.

Tienen, por tanto, que usar la suma de todo el dinero que ingresan a lo largo de un año todos los miembros del hogar por sueldos, pensiones o ayudas, antes de pagar impuestos para intentar saldar sus deudas.

La traslación de estos porcentajes a la realidad del país refleja que unas 455.000 familias —el 2,3% del total de los hogares en España— conviven a diario con este alto grado de presión económica.

Esta asfixia de los más pobres se produce en un momento en el que, a nivel general, las familias españolas se están desendeudando a un ritmo histórico.

A finales de 2024, el 54% de los hogares tenía algún tipo de préstamo pendiente. Aunque sigue siendo una cifra alta, supone una caída de tres puntos respecto a 2022, lo que el Banco de España califica como la caída más importante observada en toda la serie histórica de la encuesta.

Además, el peso de las deudas sobre el total de los activos de las familias se ha reducido al 8,1%, continuando la tendencia decreciente y situándose en valores inferiores a 2002.

A su vez, el volumen mediano de la deuda pendiente también experimentó una ligera bajada generalizada, situándose en 29.900 euros.

Sin embargo, el alivio macroeconómico no llega a las capas más bajas de la sociedad. Para el hogar español medio, el pago de los préstamos absorbe un asumible 13,4% de su renta.

La brecha de desigualdad es abismal. Mientras que las familias más ricas apenas destinan un 7,8% de sus ingresos a este fin, los hogares del estrato más pobre tienen que entregar el 21,3% de su renta habitual solo para no ser morosos.

El informe del supervisor recuerda que las agresivas subidas de los tipos de interés aplicadas por el Banco Central Europeo (BCE) entre 2022 y 2023 encarecieron drásticamente el crédito en España.

En la práctica, esto se tradujo en un encarecimiento de los préstamos, engordando de golpe las cuotas mensuales de las familias que ya debían dinero y complicando la supervivencia de las economías domésticas más frágiles.

Préstamos personales y tarjetas

¿Qué tipo de deudas están ahogando a las familias? Más allá de las hipotecas, que siguen suponiendo la mayor carga financiera del país (el 64,6% del total), las economías domésticas cuadran sus cuentas diarias recurriendo a pequeños préstamos penalizados con unos intereses mucho más elevados.

A finales de 2024, el crédito personal seguía siendo la vía de financiación externa más extendida. Era la utilizada por el 25% de los hogares españoles.

Curiosamente, aunque la proporción general de familias que recurren a estos préstamos cayó respecto a años anteriores, la cantidad de dinero que deben no ha dejado de engordar.

El saldo mediano de los préstamos personales aumentó de forma sustancial (un 8,7%), escalando hasta los 8.000 euros.

A esta mochila se suma el uso de las tarjetas de crédito para financiarse, un salvavidas de altísimo coste al que se aferran el 7,9% de las familias españolas, que arrastran un saldo mediano pendiente de 1.000 euros.

El propio Banco de España advierte específicamente en su informe que esta vía de endeudamiento es "una forma de deuda con coste de financiación especialmente elevado", recordando que los tipos de interés de estas tarjetas superan el 18,5%.