El FMI dice que el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación de España sería mayor sin las energías renovables

El FMI ha anunciado la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, tras contar con el respaldo de la mayoría de sus miembros.

El FMI resalta el crecimiento vigoroso de la economía española, apoyado en la inmigración, fondos europeos y políticas de transición energética.

Las previsiones del FMI aumentan la inflación esperada para España en 2026 al 3%, la mayor revisión al alza entre las principales economías europeas.

El FMI destaca que el impacto de la guerra de Irán sobre la inflación en España habría sido mayor sin el impulso a las energías renovables.

El impacto sobre la inflación en España derivado de la escalada de los precios de la energía provocada por el conflicto en Oriente Próximo habría sido aún mayor de no ser por la apuesta del país por las energías renovables en la generación de electricidad, según ha destacado este viernes el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Si bien las últimas proyecciones de la institución, presentadas esta semana en Washington, suponen un aumento significativo de la inflación prevista para España en 2026, la subida media de los precios se estima ahora en el 3%.

Esta cifra contrasta con el 2% previsto anteriormente. Se trata, además, de la mayor revisión al alza entre las principales economías europeas.

El FMI considera que este ajuste se debe a que la tasa subyacente de inflación era inicialmente algo más alta de lo estimado.

En este sentido, ha recordado que España se encuentra desde hace algunos años entre las economías "de crecimiento más vigoroso en Europa", beneficiándose de una fuerza laboral sólida, que ha crecido en parte gracias a una fuerte inmigración, además del impulso de los fondos europeos recibidos y de políticas como la transición energética, que han contribuido al crecimiento.

Sin embargo, en general, la funcionaria del FMI considera que el impacto sobre la inflación en España no difiere mucho del que se ha visto en otros países, aunque "habría sido mayor si España no hubiera avanzado tanto en el aumento de la participación de las energías renovables en la generación de electricidad".

Por otra parte, el FMI ha anunciado la reanudación de sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, actualmente dirigido por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, al contar con "la mayoría" de los votos de sus miembros.

"Guiándose por las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI, y de conformidad con la práctica habitual, la directora gerente, Kristalina Georgieva, ha anunciado hoy que el FMI mantiene ahora relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez", ha anunciado el organismo en un comunicado.

En el mismo, precisa que "Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946", si bien las relaciones con Caracas "se habían suspendido en marzo de 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno", en alusión velada a la crisis institucional desencadenada después de que la que la Asamblea Nacional venezolana reconociera a su entonces líder, Juan Guaidó, como presidente interino y este declarara asumir el cargo, donde logró un parcial reconocimiento internacional que incluía, entre casi 60 países, a España.