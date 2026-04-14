El INE revisa una décima al alza el IPC de marzo y lo sitúa en el 3,4%, su mayor subida en casi 4 años por la guerra de Irán

La inflación subyacente subió al 2,7% en marzo, también su registro más alto desde junio de 2024, situándose cinco décimas por debajo de la tasa general.

El gasóleo aumentó un 17,9% y la gasolina un 4,8%, mientras que la inflación en transporte alcanzó el 5,3% y la de vivienda se situó en el 3,7%.

El INE revisó al alza la estimación inicial del IPC de marzo, añadiendo una décima respecto al dato avanzado hace dos semanas.

El IPC subió en marzo hasta el 3,4%, su mayor incremento en casi cuatro años, impulsado por el encarecimiento de los carburantes debido al conflicto en Oriente Próximo.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo. Se trata del mayor incremento registrado desde junio de 2022, es decir en casi cuatro años.

Los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) no coinciden con los avanzados a finales del mes pasado. El organismo estadístico ha tenido que elevar una décima la estimación publicada hace dos semanas.

El repunte de los precios se produce tras haberse mantenido estables en febrero y la tasa del 3,4% es la más elevada desde junio de 2024.

Tal y como explica el INE, el repunte de la inflación de marzo influyó la subida de los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos personales. El gasóleo se elevó un 17,9% y la gasolina, un 4,8%.

También lo hizo, aunque en menor medida, el descenso de la electricidad, que en marzo fue menor al registrado un año antes. Asimismo, contribuyó el aumento de los precios del gasóleo para calefacción y del vestido y el calzado por la nueva temporada primavera-verano.

A su vez, el transporte disparó su tasa anual en marzo más de cinco puntos, hasta el 5,3%, por el encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, frente a la bajada en marzo del año anterior.

El grupo de vivienda situó su variación anual en el 3,7%, casi dos puntos por encima de la del mes pasado, por el comportamiento de los precios de la electricidad y de los combustibles líquidos.

Asimismo, el grupo de vestido y calzado presentó una tasa anual del 2,6%, más de 3,5 puntos por encima de la del mes anterior, debido a que los precios aumentaron más que en marzo de 2025 por el inicio de la temporada de primavera-verano.

Por el contrario, la inflación interanual de alimentos y bebidas no alcohólicas se moderó cinco décimas, hasta el 2,7%, frente al dato de febrero por las frutas frescas y los huevos. Este dato establece un mínimo desde hace un semestre.

El paquete anticrisis del Gobierno

El INE ha elevado también el dato avanzado para la inflación subyacente, que excluye del cálculo los alimentos no elaborados ni productos energéticos.

En marzo, ésta subió un 2,7%, dos décimas más de lo avanzado y dos décimas más que en febrero. Como en el caso de la tasa general, es el porcentaje más alto desde junio de 2024. De este modo, la subyacente se sitúa cinco décimas por debajo del índice general.

En marzo la tasa de variación mensual del IPC general fue del 1,2%, dos décimas más de lo inicialmente comunicado.

Los datos de inflación facilitados este martes por el INE tienen en cuenta la rebaja de impuestos a los carburantes incluida en el paquete anticrisis del Gobierno, pero su efecto sólo ha influido en la última semana del mes.

El departamento dirigido por Carlos Cuerpo subraya que “el plan de respuesta del Gobierno, aprobado en el Congreso a finales del mes pasado, está diseñado para que el shock externo de la guerra no se traslade de forma permanente ni a la inflación ni al poder adquisitivo”.

En este sentido, consideran que “los efectos de las medidas fiscales sobre los carburantes ya se están notando en los surtidores de nuestro país, aunque las cotizaciones internacionales siguen presionando al alza”.

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